Alessia Reato, 31enne, è una showgirl e modella molto apprezzata e nota al pubblico italiano per la sua partecipazione al programma Striscia la Notizia, prodotto da Mediaset. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e professionale.

Chi è Alessia Reato: vita privata prima della carriera televisiva

Alessia Reato nasce a L’Aquila il 14 giugno del 1990. Dopo la maturità classica, la ragazza ha deciso di iscriversi presso l’Università di Scienze Politiche. Nel 2009, a causa del terremoto che ha colpito tragicamente la regione abruzzese, ha vissuto per qualche tempo in una tendopoli con la famiglia.

Fin da piccola, Alessia Reato ha mostrato uno spiccato interesse per la danza e da sempre sogna il debutto nel mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo. La prima esperienza lavorativa sarà quella che la renderà schedina a Quelli che il calcio.

Alessia Reato chi è: la carriera televisiva

A soli 20 anni, la giovane Alessia ha recitato nella fiction targata Rai 2 “Crimini” e preso parte al programma televisivo Soliti Ignoti. La popolarità esplode, però, quando diventa la velina mora di Striscia la Notizia. La Reato lavora insieme a Giulia Calcaterra, sua grande amica. L’espulsione dal programma satirico arriva a causa di una violazione di vincoli contrattuali del programma.

Nel particolare, Alessia Reato si è presentata alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha sfilato per Cotril, partecipazione assolutamente vietata dal contratto di Canale 5.

Nel 2014, la giovane ha lavorato come conduttrice su Rete 4 e come modella per Yamamay e Carpisa. Nel 2015 ha condotto Paperissima Sprint. Nel 2016 Alessia Reato supererà il difficile momento con la partecipazione a L’Isola dei Famosi, arrivando alla semifinale.

Alessia Reato chi è: amori e flirt

L’amore, per Alessia, arriva durante la partecipazione a Quelli che il calcio nel 2011.

La showgirl ha conosciuto, infatti, Massimiliano Dendi (manager di Livorno). Dopo un lungo flirt e corteggiamenti vari i due hanno iniziato una relazione che tutt’oggi prosegue nel migliore dei modi.

Tuttavia, Alessia Reato ha affermato di recente non avere imminenti progetti di matrimonio e di non sentirsi ancora pronta per avere figli. In una recente intervista ha infatti dichiarato: “Mi piacerebbe avere un figlio, ma adesso non ci voglio pensare. Quando arriva il momento giusto, uno se lo sente. Adesso è troppo presto: voglio affermarmi come donna, e mi sento ancora tanto figlia”.