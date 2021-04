Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini pensa alla sesta edizione ed è già toto-nome: sarà Zorzi bis?

Non si fa in tempo a smettere di parlare di un Grande Fratello Vip che è pronto ad arrivarne subito un altro. Proprio così infatti, sebbene ora tutta l’attenzione sia concentrata sull’Isola dei Famosi, Alfonso Signorini sembra iniziare già a gettare le basi su quello che sembra essere il destino della ventura edizione del Grande Fratello Vip, la sesta, arrivata dopo un’edizione decisamente straordinaria e particolare come è stata quella che si è conclusa lo scorso marzo.

Alfonso Signorini pensa già alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 6

Ora che Ilary Blasi di certo non fa comunque rimpiangere la fine del Grande Fratello Vip, trovandosi alle redini di un’Isola dei Famosi che sta facendo a lungo discutere e parlare di sé, Alfonso Signorini si gode il defilato relax dopo mesi e mesi di diretta televisiva.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip, lo sapevamo già quando era in corso d’opera, si è rivelata essere un indiscusso successo per Mediaset che ha più volte prolungato il termine di scadenza cavalcando lo share.

Un successo destinato a ripersi o almeno è questo che si auspica Alfonso Signorini ma anche Mediaset dando così modo di pensare che la produzione della rete si trovi già al lavoro su quella che sarà la sesta edizione del reality per eccellenza.

Addirittura Alfonso Signorini, a cui piace ponderare con calma, sarebbe già al lavoro per identificare le personalità dei nuovi vipponi. A rivelare alcune piccole indiscrezioni sarebbe stato lo stesso Alfonso Signorini ospitato in quel de Il Punto Z, il programma in onda su Mediaset Play al cui timone c’è proprio l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, ora anche opinionista all’Isola e ospite fisso al Maurizio Costanzo Show.

Al GF Vip 6 ci sarà un Zorzi-bis? Alfonso Signorini vuole Gaia

Parlare di toto-vippone è sicuramente prematuro dato il lasso di tempo che manca alla prossima edizione del reality ma pare che nonostante tutto qualche nome sia già iniziato a circolare.

Alfonso Signorini non ha infatti smentito il desiderio di avere al reality la sorella di Zorzi, Gaia, apparsa più volte in quel dell’ultima edizione a supporto del fratello vincitore. Stando sempre a illazioni che circolano sul web, pare che tra i papabili candidati a poter rientrare in quella lista di osservati speciali ci siano la modella Raffaella Fico, Giovanni Ciacci, l’opinionista di Barbara d’Urso che all’ultimo ha dovuto rinunciare all’Isola dei Famosi, ma anche Manuel Bortuzzo e Arisa.

In ultimo, come grande illazione che sembra assecondare più quello che sarebbe un mero sogno del pubblico, il nome di Pamela Prati: che dopo l’affaire Caltagirone e dopo essere già stata ospite del reality l’ex de Il Bagaglino ritorni in scena?