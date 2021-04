Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Una buona serie di transiti astrali favorevoli dovrebbe accompagnarvi nel corso di questo soleggiato mercoledì, carissimi amici dell’Acquario! Giove e Saturno, che causano scompiglio nell’oroscopo, per voi assumono una posizione decisamente favorevole! Dovreste poter godere di una buona forma e forza fisica, che ripercussioni positive negli impegni della giornata.

Per quanto riguarda la sfera familiare, potreste riuscire a risolvere alcune questioni spinose che vi si sono parate davanti nei giorni passati!

Oroscopo Acquario, 21 aprile: amore

Due pianeti distinti renderanno la vostra giornata amorosa altalenante e spinta da due tensioni differenti. Da un lato, Urano imbronciato che vi rende un po’ distanti da questo tipo di questioni, mentre dall’altro Marte vi è congeniale, facendovi battere di nuovo forte il cuore! Ottime possibilità per voi single, quindi, purché abbiate la voglia di buttarvi e provare ad impegnarvi, altrimenti lasciate perdere per ora!

Le coppie non dovrebbero affrontare problemi, solo qualche piccola e trascurabile discussione.

Oroscopo Acquario, 21 aprile: lavoro

Sotto l’aspetto lavorativo le cose dovrebbero andare abbastanza bene nel corso della giornata. Nessun problema dovrebbe intaccarvi l’umore, ma non dovreste neppure attendervi grosse svolte positive sotto questo campo. Tutto procede al meglio e non dovreste neppure sciupare troppe energie per arrivare a fine giornata, permettendovi di dedicarvi ancora un po’ alla vostra dolce metà prima di andare a dormire!

Oroscopo Acquario, 21 aprile: fortuna

La fortuna vi scorta in questa giornata, ma senza marcate influenze sui vari aspetti della vostra vita. Potrebbe tornarvi utile per affrontare una qualche sfida normale del quotidiano, oppure per migliorare il rapporto familiare, dipende solo da quello che volete ottenere!