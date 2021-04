Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Per voi amici della Bilancia, si sta aprendo una fase di netto miglioramento all’interno dei vari campi della vostra vita! Alcuni pianeti, sempre più splendenti, dovrebbero farvi facilmente dimenticare le fatiche dei giorni passati. Giove che vi osserva da lontano dovrebbe garantirvi delle buone possibilità per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto se foste impegnati in una relazione stabile.

Inoltre, un umore gioviale che vi accompagnerà dalla prime ore del giorno, dovrebbe permettervi di sentirvi a vostro agio in qualsiasi ambienti vi interfacciate.

Oroscopo Bilancia, 21 aprile: amore

Amici della Bilancia impegnati in una relazione stabile di lunga durata, gioite perché mercoledì sembra possibile il recupero emotivo e sentimentale! Dovreste riuscire ad approcciarvi alla vostra dolce metà con una nuova dolcezza, che verrà ricambiata con la sua completa dedizione e comprensione.

Se aveste affrontato delle turbolenze negli ultimi giorni, verranno superate tutte e non dovrebbero tornare ad infastidirvi in futuro!

Oroscopo Bilancia, 21 aprile: lavoro

Carissimi Bilancia, se svolgete una professione creativa o connessa alla vendita, allora vi trovate davanti ad una giornata che potrebbe tentennare in alcuni punti. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente, potrebbero solo mancarvi alcuni importanti stimoli per andare avanti. Basta che vi rimbocchiate le maniche e procediate sulla vostra strada, senza farvi opprimere dalle sensazioni negative!

Oroscopo Bilancia, 21 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi premiare per gli sforzi che avete compiuto nell’ultimo periodo. Nel corso di mercoledì, amici nati sotto la Bilancia, il destino vuole riservarvi alcune belle e gioiose sorprese, ma non si sa in qualche campo andranno a portare beneficio.