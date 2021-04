Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Una serie di transiti astrali decisamente favorevoli e positivi vi attende questo mercoledì, cari amici del Capricorno! Venere sarà il più forte degli astri ad illuminare la vostra strada nella giornata, promuovendo e accentuando la felicità delle coppie e il vostro slancio emotivo nei confronti del partner.

Buoni propositi anche negli altri rapporti, personali e non, per questa giornata! Nettuno, invece, dovrebbe sostenere la vostra vita familiare, rendendo il vostro rapporto più intenso e stabile!

Oroscopo Capricorno, 21 aprile: amore

Amici del Capricorno, la giornata amorosa che vi si prospetta sembra essere decisamente favorevole! Dovreste essere in grado, grazie ai transiti che vi interesseranno, di coniugare il lato passionale a quello sentimentale, con notevoli ripercussioni positive per il rapporto. Plutone, infatti, sostiene la vostra sfera erotica, permettendovi di fare breccia nel cuore della persona amata, dimostrandole cosa potete offrire.

Le ripercussioni saranno notevoli anche per voi single del segno, quindi buttatevi nell’ignoto!

Oroscopo Capricorno, 21 aprile: lavoro

Una grande sfida vi attende sul posto di lavoro, cari amici del Capricorno, ed è un fatto decisamente positivo! Infatti, fronteggiando e superando questa sfida, otterrete una notevole gratificazione personale e lavorativa. Qualcuno con un grado superiore al vostro potrebbe accorgersene e decidere di premiarvi a dovere per gli sforzi compiuti!

Oroscopo Capricorno, 21 aprile: fortuna

In una giornata così luminosa e positiva, potrebbe mancare l’influsso della Dea bendata? Ovviamente no! La fortuna è abbondantemente favorita nella giornata di mercoledì, potreste approfittarne per svoltare un qualche aspetto non del tutto felice, oppure per cercare una svolta economica. Occhio solo agli sprechi di denaro.