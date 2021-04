Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, il vostro cielo di mercoledì sembra essere uno dei più luminosi tra tutti i segni dello zodiaco! Giove è dalla vostra parte e dovrebbe rendervi più affabili, carismatici e carini agli occhi degli altri. Ad uscirne giovati saranno, ovviamente, i vari rapporti che costellano la vostra vita, dalle amicizie, alla vostra dolce metà, passando per la famiglia e i colleghi.

Buone prospettive anche per la salute nel corso della settimana, ma con Nettuno che potrebbe causarvi un paio di inciampi.

Oroscopo Gemelli, 21 aprile: amore

A garantirvi il benessere amoroso saranno la bellezza di 7 pianeti, splendidi all’intero della vostra orbita celeste! I legami nati da poco avranno bisogno di un po’ di delicatezza e dolcezza in più, ma potrebbero fare degli importanti passi avanti. Voi single, invece, potrete contare nel corso della giornata su una rinnovata vena seduttiva, che vi spingerà ad esplorare orizzonti che consideravate irraggiungibili, buttatevi e scoprirete la felicità!

Oroscopo Gemelli, 21 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste essere tranquillamente in grado di dare il massimo di voi stessi! I transiti astrali favoriscono la vostra intraprendenza e infaticabilità, permettendovi di concludere un gran numero di mansioni extra nel corso della giornata! Inoltre, con il vostro rinnovato spirito, sarete in grado di garantire un buon umore generale in ufficio, migliorando la collaborazione e la comunicazione con i vostri colleghi!

Oroscopo Gemelli, 21 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna ha posto una delle sue potenti mani sopra alla vostra testa. Non è chiaro se voglia donarvi qualche sorpresa emozionante, o solo garantire che tutto proceda al meglio per questa soleggiata giornata. Comunque sia, approfittatene e godete del suo importante influsso!