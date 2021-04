Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La vostra giornata di mercoledì, cari Leone, dovrebbe configurarsi all’insegna del benessere generale, garantito dal transito di Marte non troppo distante dal vostro segno! Dovreste contare su un buonissimo umore, che si rifletterà notevolmente nei vostri rapporti con gli altri. Siete davanti ad un’altra giornata all’insegna del divertimento, con i vostri livelli di simpatia alle stelle che vi permetteranno alcuni miglioramenti all’interno dei rapporti più stretti che costellano la vostra vita.

Oroscopo Leone, 21 aprile: amore

Amici single nati sotto il segno del Leone, questa giornata si configura come particolarmente positiva soprattutto per voi! Grazie al felice transito di Mercurio dovreste riuscire a conquistare quel cuore che vi interessa ormai da tempo, giocando tutte le vostre carte migliori e dimostrando all’altra persona quanto sappiate essere gentili e premurosi.

Buonissime prospettive anche per chi vive una relazione stabile, perché sembra possibile che si riaccenda quella fiamma passionale che ardeva all’inizio del vostro rapporto!

Oroscopo Leone, 21 aprile: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, la giornata di mercoledì non sembra promettere grossi stravolgimenti o passi avanti. Completate come sempre le vostre mansioni con la massima efficienza possibile, avvertendo una leggera stanchezza a fine giornata. Ma nulla di così marcato da poter avere un’influenza anche sul resto degli aspetti della giornata, quindi non preoccupatevi!

Oroscopo Leone, 21 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non è al vostro fianco, cari amici del Leone. Non sembra volervi tirare nessuno scherzetto nel corso della giornata, ma non dovreste neppure avvertirne l’influenza positiva. Occhio alle spese che decidete di fare in giornata, meglio non esagerare in vista di qualche possibile problema futuro.