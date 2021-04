Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Il vostro mercoledì, cari amici del Sagittario, sembra garantirvi dei transiti altalenanti tra il positivo e il negativo. Complessivamente dovreste trovarvi davanti ad una giornata discreta, anche se non si può escludere la presenza di qualche ostacolo sul vostro cammino fino a sera a causa di Venere e Nettuno dissonanti.

Ma Giove e Saturno sono dalla vostra parte, coadiuvati dai transiti di Mercurio e del Sole, anch’essi positivi!

Oroscopo Sagittario, 21 aprile: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa, cari Sagittario, sarete sorretti dal caloroso Marte, che rinnoverà la vostra vena emotiva portandola a livelli insoliti per voi! Tuttavia, state attenti, perché nel corso della giornata potreste attraversare alcuni momenti di nervosismo che rischiano di intaccare leggermente il vostro rapporto sentimentale. Ottime prospettive anche per voi amici single del segno, che potrete sfoggiare una nuova ed entusiasmante passionalità, che accentuerà di molto le possibilità di conquista a cui ambite!

Oroscopo Sagittario, 21 aprile: lavoro

Buone prospettive per quanto riguarda il lavoro, purché anche qui sappiate mettere a tacere i momenti di nervosismo. Vi approccerete alla giornata lavorativa con delle notevoli energie che vi permetteranno di portare a termine tutte quelle mansioni che potreste aver accumulato nel corso dei giorni passati con velocità ed efficienza! Datevi da fare che le energie così accentuate sono un notevole vantaggio!

Oroscopo Sagittario, 21 aprile: fortuna

La fortuna è forte nella vostra giornata di mercoledì, carissimi nati sotto il segno del Sagittario! Sembra che possa avere un’importante sorpresa in serbo per voi in serata, che potrebbe concretizzarsi in alcuni momenti di unione con la vostra dolce metà, oppure in nuove possibilità di conquista nel caso foste single!