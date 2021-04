Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Il vostro mercoledì, carissimi amici dello Scorpione, sembra garantirvi alcuni transiti leggermente dissonanti, ma non negativi fortunatamente! In particolar modo, Giove e Saturno sembrano volervi ostacolare, senza causare grandissimi problemi, uniti alle influenze che Venere e Urano hanno sul vostro umore.

Quest’ultimo dovrebbe attraversare dei costanti alti e bassi per tutta la giornata che avranno alcune ripercussioni marcate sui rapporti familiari. Potreste dover far fondo a tutta la vostra calma per sventare una crisi sul suo nascere, quindi cercate di riservare un po’ di energie per la serata.

Oroscopo Scorpione, 21 aprile: amore

Se la comunicazione all’interno della vostra coppia avesse tentennato nell’ultimo periodo, ora è arrivato il momento migliore per affrontare quel problema. La comunicazione sembra essere incentivata dai transiti astrali, permettendovi finalmente di discutere in modo costruttivo e pacato dei vari problemi che potrebbero avervi colpiti, saldando nuovamente il vostro rapporto.

Cercate di far fondo a tutta la vostra gentilezza, sarà la chiave risolutiva migliore!

Oroscopo Scorpione, 21 aprile: lavoro

La giornata lavorativa non dovrebbe regalarvi emozioni o sconforti nel caso foste sotto le dipendenze di qualcuno. Ma se foste in una posizione di comando, l’influsso degli astri dovrebbe permettervi di prendere alcune decisioni importanti, e magari sofferte, senza alcuna esitazione e con una grande fermezza nei vostri intenti.

Oroscopo Scorpione, 21 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna è abbondantemente presente nella vostra orbita celeste. Non dovrebbe avere in serbo regali o emozioni per voi, ma il suo influsso farà sì che i transiti dissonanti non abbiano dei contraccolpi così tanto marcati nella vostra bella giornata di aprile.