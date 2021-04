Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

La vostra giornata di mercoledì, cari amici del Toro, sembra configurarsi come abbastanza serena. Venere splende forte nella vostra orbita celeste, rischiarandovi gli orizzonti e rendendo i vostri passi decisi e sicuri! Grazie a lei, la vostra intelligenza dovrebbe uscirne decisamente migliorata, permettendovi di risolvere senza inghippi o fastidi tutte quelle questioni meramente pratiche che vi si presenteranno.

Però attenzione, perché sembra che nel corso della giornata verrete posti anche davanti ad alcune sfide leggermente più ostiche, a causa della dissonanza di Giove e Saturno.

Oroscopo Toro, 21 aprile: amore

Sotto l’aspetto sentimentale, carissimi Toro, dovreste stare attenti alla posizione di Mercurio nella vostra orbita celeste. La sua influenza potrebbe rendervi leggermente superficiali, spingendovi anche a trascurare leggermente la vostra dolce metà.

Seppur potreste avere dei motivi validi per questa distrazione, cercate di non trascurare mai chi vi sta a fianco o potreste semplicemente finire per indisporli, facendoli allontanare dalla vostra vita.

Oroscopo Toro, 21 aprile: lavoro

L’aspetto lavorativo della vostra giornata di mercoledì sarà notevolmente intaccato dalla presenza negativa di Saturno e Giove nella vostra orbita. Specialmente i lavoratori autonomi sembrano essere quelli maggiormente sfavoriti, potrete vedere la vostra carriera subire una brusca pausa nell’avanzamento e se vi lasciaste prendere dallo sconforto potreste essere tentati dal lasciar perdere tutto, evitatelo e stringete i denti!

Oroscopo Toro, 21 aprile: fortuna

La fortuna non sembra ricoprire una posizione importante nel vostro mercoledì, amici nati sotto il segno del Toro. Qualche ostacolo potrebbe porvisi davanti nel corso della giornata e dovrete fare affidamento esclusivamente sulle vostre capacità e conoscenze per superarlo senza troppe fatiche.