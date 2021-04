Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Il vostro cielo di mercoledì, cari amici della Vergine, non sembra essere del tutto positivo, ma neppure negativo! Marte occupa una posizione ostile nei vostri confronti incrinando i rapporti familiari, ma dovreste essere tranquillamente in grado di fronteggiarlo e vincerlo. Nettuno, poi, anche lui dissonante, dovrebbe causarvi qualche fastidio secondario, come un oggetto che si rompe o che smette di funzionare proprio quando più ne avevate bisogno.

Tuttavia, potrete contare sulla vostra risolutezza e prontezza decisionale, accentuate dai transiti positivi che vi interesseranno, per superare ogni avversità.

Oroscopo Vergine, 21 aprile: amore

La giornata di mercoledì sembra voler garantire alcune buonissime possibilità per le coppie stabili. Nel corso della serata, infatti, dovreste poter vivere alcuni momenti di puro e semplice romanticismo con la vostra dolce metà, conditi da un po’ di eros che non fa mai male!

Insomma, se nel corso degli ultimi giorni foste stati interessati da qualche problema di coppia, ora sembra facile superarli e dimenticarli per sempre, risaldando il vostro bel rapporto!

Oroscopo Vergine, 21 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, alcune importanti e belle possibilità dovrebbero attendervi in ufficio! Se vi foste fatti promotori di un nuovo progetto poco tempo fa, questo porterà i suoi frutti, dimostrando a tutti quanto buone fossero le vostre intuizioni. Se steste ambendo ad una nuova posizione, questa occasione vi permetterà di avviarvi definitivamente in quella direzione, raggiungendo la meta in breve tempo!

Oroscopo Vergine, 21 aprile: fortuna

La Dea bendata è al vostro fianco, cari amici della Vergine! Grazie alla sua benevola imposizione di mani, dovreste poter riuscire a superare tutte le sfide, piccole e grandi, che la giornata sembra volervi mettere di fronte senza accusarne eccessivamente il colpo!