Nell’ultima puntata di Avanti un altro! Pure di sera, Paolo Bonolis è stato protagonista di un momento molto particolare. Dopo aver accolto in studio la conduttrice Paola Barale infatti, il padrone di casa ha ricevuto dalla donna frecciatine particolarmente pungenti sul suo stile. Bonolis ha vissuto momenti di forte imbarazzo e avrebbe quindi chiesto alla conduttirce di non tornare mai più.

L’ingresso di Paola Barale: “Grazie per quest’invito che non è partito da te”

Domenica sera, Canale 5 ha regalato al pubblico qualche minuto di pungente ironia. Dopo aver dato inizio alla sua trasmissione Avanti un altro!

Pure di sera, Paolo Bonolis ha accolto in studio Paola Barale. La donna ha fatto il suo ingresso sulle note di Like a Virgin di Madonna e ha conquistato il centro del palco dove ha sferrato i primi “colpi” polemici.

“Cara Paola che gioia averti qui”, ha affermato Bonolis, ricevendo però una risposta inaspettata. “Grazie per quest’invito che non è partito da te – ha iniziato la donna – però io sono molto felice di esserci”. Il pubblico in studio si è lasciato scappare qualche risata mentre la Barale ha continuato il suo discorso. “Sono stata convocata direttamente dal massimo responsabile di questo programma”, ha aggiunto.

“E chi è?”, ha domandato perplesso Bonolis, a cui la donna ha risposto pronta: “Tua moglie Sonia”.

“Mi ha detto tra l’altro che non è solo il massimo responsabile di questo programma, ma anche della tua vita e mi ha chiesto un aiuto”, ha concluso. “Veramente dovrei chiederlo io, però, vabbè”, ha risposto Bonolis fingendo una voce tremolante dalla preoccupazione.

Problemi di stile per Paolo Bonolis

Paola Barale ha spiegato quale tipo di aiuto è stata chiamata a offrire, raccontando che Sonia Bruganelli si sarebbe lamentata con lei per lo stile del marito e conduttore.

“Sonia mi dice che tu ti vesti con la colla, nel senso che tu ti cospargi di colla, apri l’armadio e quello che ti capita, che ti si appiccica addosso, tu te lo metti – ha affermato- in realtà devo dire che sembra abbastanza così!”. L’ospite ha quindi fatto alcune osservazioni sull’outfit di Paolo Bonolis: “Siamo rimasti a un look abbastanza classico”. La conduttrice non ha risparmiato le critiche per Luca Laurenti, a cui ha detto: “Non ci vediamo da tanto tempo, così eri a Buona Domenica e così sei rimasto!”. “Venga qua che se no si accanisce su di me”, ha aggiunto Bonolis, invitando il collega con lui al centro dello studio.

La verità sulle parole di Paola Barale

Le critiche di Paola Barale sono apparse inizialmente come una spontanea protesta nei confronti dei due presentatori, i quali hanno saputo tenere testa alle sue frasi. Mentre il dialogo fra i 3 proseguiva tuttavia, è divenuto chiaro come si trattasse in realtà di una gag organizzata. La Barale ha infatti proposto loro di optare per un tipo di abbigliamento da lei definito “gender fluid”. “Per voi è una cosa assolutamente strana – ha osservato – invece è arrivato il momento”. “Sei fuori tempo”, ha continuato parlando a Bonolis e trovando approvazione nell’autore del programma Marco Salvati.

“Visto che me l’ha chiesto Sonia, io sono arrivata da Milano con una valigia piena di abiti”, ha affermato la Barale, invitando Bonolis e Laurenti ad abbracciare le “nuove tendenze”.

Cambio di abito per Bonolis e Laurenti

Dopo aver chiarito le sue opinioni a proposito dello stile dei due conduttori, Paola Barale ha fatto entrare in studio un separé e alcuni abiti, chiedendo a Laurenti e Bonolis di cambiarsi, scegliendo fra i capi proposti. “Ma io c’ho 60 anni”, ha commentato rassegnato il padrone di casa, a cui la donna a promesso un immediato ringiovanimento grazie al nuovo stile.

Una volta cambiati, i due conduttori sono riapparsi al centro dello studio con i nuovi abiti.

Laurenti ha indossato una gonna con tanto di spacco, dei tacchi e un blazer argentato, mentre Bonolis ha optato per un look decisamente meno giovanile: un maglione, un gonnellone scuro e degli stivaletti bassi. Laurenti ha effettuato una sfilata sulla passerella dello studio, mostrando un’inaspettata agilità sui tacchi, mentre il collega ha camminato in maniera decisamente più impacciata, lamentandosi dei nuovi abiti.

Bonolis alla Barale: “Non tornare tesoro”

Rimarcando il suo imbarazzo, Bonolis ha accettato di fare un’ultima sfilata con la Barale e Laurenti e nel frattempo ha rivolto un insolito ringraziamento alla donna. “Grazie di essere venuta, non tornare capito? Non tornare tesoro”, ha affermato il padrone di casa. “Io sono felicissima!” ha risposto la donna non curante delle parole di Bonolis.