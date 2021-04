La situazione a L’Isola dei Famosi si fa decisamente scottante con il primo nudo integrale di questa edizione. Ilary Blasi mostra infatti le immagini di uno dei naufraghi disteso a prendere il sole come mamma l’ha fatto: si tratta di Paul Gascoigne. “Prendo il sole nudo solo per te“, l’ironica dichiarazione dell’ex calciatore alla conduttrice.

Immagini scottanti a L’Isola

I concorrenti de L’Isola dei Famosi stanno assaporando questa avventura a 360°, immergendosi nella natura più selvaggia e lasciandosi spesso andare all’istinto. Non solo il naturale istinto di sopravvivenza, attraverso la caccia, la pesca e la raccolta della legna per accendere un fuocherello in riva al mare.

Costretti a vivere in un contesto così selvaggio, capita a volte di lasciarsi andare a gesti molto particolari.

Protagonista di uno scottante episodio mostrato nel corso di questa puntata è Paul Gascoigne. Dallo studio Ilary Blasi rivela infatti ai suoi opinionisti che, tra le immagini e i video di queste settimane, è spuntato anche il primo nudo integrale. E ad essere stato immortalato come mamma l’ha fatto è proprio l’ex calciatore della Lazio.

Il commento ironico di Paul Gascoigne

L’annuncio di Ilary Blasi, nel segno dell’ironia, è il preludio alle scottanti immagini che vengono prontamente mandate in onda: “C’è stato il primo nudo integrale dell’Isola dei Famosi: mettete i bambini a letto e scopriamo di chi si tratta“.

Le immagini immortalano Gascoigne disteso in spiaggia a prendere il sole completamente nudo, a tratti coricato sulla schiena a tratti sulla pancia.

“È Paul Gascoigne: si sente a suo agio, libero e felice. Vedo due chiappe al vento, vediamo il lato B“, il commento della conduttrice, che lascia poi la parola agli opinionisti. “Ho rivalutato il lato B di Gascoigne“, ammette ironico Tommaso Zorzi, mentre Iva Zanicchi si limita a definirlo un “Bronzo di Riace“.

Collegatasi con la Palapa, Ilary Blasi chiede al diretto interessato un suo giudizio su questi scatti. “Prendo il sole nudo solo per te, ma mi sono bruciato il cu*o“, l’ironica dichiarazione del naufrago alla conduttrice.

