In occasione di un’intervista a Vanity Fair, Daniele Liotti rompe il consueto riserbo sulla sua vita sentimentale e si lascia andare ad alcune confessioni. L’attore sex symbol di Un passo dal cielo 6 parla della sua compagna, Cristina D’Alberto, con cui ha avuto la figlia Beatrice e svela di volerla vedere in abito bianco. Sembra che Daniele Liotti stia pensando a compiere il grande passo.

Daniele Liotti: “ho anche una gran voglia di vedere Cristina vestita di bianco, sarebbe bellissimo”

Alla domanda posta da Vanity Fair che chiede quando si sposerà con la compagna, Daniele Liotti risponde: “Ci ho più volte pensato.

Il matrimonio l’ho sempre visto come un punto di arrivo”.

Secondo il bell’attore, il matrimonio è la realizzazione massima e il compimento dell’amore tra due persone, che condividono la propria vita da tanti anni.

La visione romantica di Daniele Liotti lascia spazio a una confessione sulla sua compagna Cristina D’Alberto: “Però, quanto alle nozze, ho anche una gran voglia di vedere Cristina vestita di bianco, sarebbe bellissimo per lei e per i miei occhi. Quindi non so quanto aspetteremo”.

Nelle parole dell’attore non ci sono conferme o date prefissate ma sicuramente un passo in direzione dell’altare non è da escludere, anzi sembra uno scenario sempre più vicino e probabile.

Dopo Francesco e Beatrice un altro figlio? L’attore non lo preclude

Oltre al matrimonio, Daniele Liotti ha parlato dell’eventualità di avere figli dalla compagna, dopo Beatrice e Francesco (quest’ultimo avuto da una precedente relazione):“Ci abbiamo pensato. Il periodo storico non è dei migliori e io in questi mesi ho sempre lavorato, però non abbiamo preclusioni, anche se a 50 anni ci vuole tanta energia“.

La sua risposta, lascia comunque spazio all’interpretazione e non dà una netta chiusura sulla possibilità di diventare ancora una volta genitore.