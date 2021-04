Lol - Chi ride è fuori 2: cast, quando esce e chi sarà alla conduzione della nuova sfida tra comici su Amazon Prime Video

Elio vestito da Monnalisa che balla il tip-tap, Ciro Priello che balla improvvisamente a cavallo di un dinosauro, Katia Follesa che prova a diventare invisibile mettendosi visibilmente in mostra sotto ad un tavolino, Frank Matano incapace di non ridere alle sue stesse movenze come Pintus alle sue battute e in ultimo, per chiudere il cerchio, lui: Posaman, l’unico supereroe con solamente 6 mosse.

Lol – Chi ride è fuori si è confermato essere, come già era stato preannunciato ancor prima che Amazon Prime Video mettesse in onda tutte le puntate, un successo. Un vero e proprio botto che ora si vuole replicare e in tempi brevissimi: si parla già infatti di Lol – Chi ride è fuori 2 e stando alle ultime indiscrezioni, non bisognerà attendere troppo tempo prima di vedere nuove puntate dell’esilarante sfida tra comici.

Lol – Chi ride è fuori 2 ci sarà: Fedez e Mara Maionchi alla conduzione

Da quando il mondo ha conosciuto Posaman, nulla è stato più lo stesso, soprattutto il web che ha ormai consacrato la caricatura di Lillo come vera e propria star dei meme. Il successo di Lol – Chi ride è fuori, tra un vastissimo consenso e davvero poche e centellinate critiche, è stato un vero fulmine a ciel sereno che ha riportato il sorriso anche sui visi stanchi di chi in tv è alla disperata ricerca di risate da sempre.

Così grande è stato il boom di visualizzazioni che sembra un’eresia anche solo non pensare di provarci: proprio per questo, Lol – Chi ride è fuori 2 ci sarà.

Il cast e quando andrà in onda la seconda stagione

Pochissime al momento le informazioni che circolano sulla seconda stagione che vedrà nuovi comici sfidarsi per ore all’interno di una stanza con ammonizioni ed espulsioni per coloro che cederanno alla risata. A darne anticipazione è Dagospia che sembra aver già avuto modo di apprendere e poter confermare, anche per la seconda stagione, il duo alla conduzione composto da Fedez e Mara Maionchi.

Squadra che vince non si cambia per Amazon Prime Video ma il cast di comici deve inevitabilmente essere rivisto in toto. Sui candidati vige un silenzio stampa quasi impenetrabile e quelle che circolano sul web non si possono che definire illazioni. C’è chi vede, tra i candidati, personalità come quella di Virginia Raffaele o Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi e Claudio Bisio a cui si aggiungerebbero famosi duo comici come Ale e Franz. E mentre sui comici è quasi impossibile avere informazioni, qualcosa di più Dagospia lo lascia trapelare sulla messa in onda che potrebbe riguardare già il prossimo autunno.