Mercoledì 21 aprile 2021 riparte una nuova settimana a caccia della cinquina del Million Day in grado di regalare un primo premio da 1 milione di euro. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: come giocare

Il gioco del Million Day ha iniziato ad appassionare gli italiani sin da quando è stata effettuata la prima estrazione nel 2018, inaugurando la caccia al primo premio che vale la cifra di 1 milione di euro. Sono stati tanti i giocatori che si sono appassionati e che ogni giorno alle ore 19:00 seguono l’estrazione della combinazione vincente sui siti affiliati e sulla pagina di Mediavideo dedicata al gioco.

Il gioco dà la possibilità di partecipare alle sue estrazioni compilando una giocata con il pronostico dei 5 numeri che compongono la cinquina vincente. Scommettendo la cifra di 1 euro sarà possibile creare la propria combinazione scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno da 1 (uno) a 55 (cinquantacinque). Una volta scelti i numeri basterà individuare il tipo di giocata più adatto alle proprie esigenze.

Million Day: le ultime vincite

Come ogni giorno tanti giocatori tentano la fortuna sfidando la dea bendata alla caccia del primo premio in palio nel gioco.

Il Million Day nel mese di aprile è stato in grado di donare la cifra più alta già 5 volte, assegnando vincite da nord a sud Italia.

L’ultima in ordine cronologico risale a lunedì 19 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Crispiano, in Puglia nella provincia di Taranto, è stato in grado di centrare i 5 numeri estratti che componevano la combinazione vincente. Il vincitore, che aveva partecipato allea estrazione con un sistema ridotto, si è accaparrato il milione di euro tanto ambito dai partecipanti. Sale così a 164 il totale dei giocatori in grado di vincere 1 milione di euro.

Nella tabella sottostante vengono riportate le ultime estrazioni del Million Day che si sono tenute nei giorni passati:

LUNEDÌ 19/04 24 38 40 50 55 DOMENICA 18/04 13 28 41 49 50 SABATO 17/04 2 22 37 51 53 VENERDÌ 16/04 3 15 18 21 23 GIOVEDÌ 15/04 14 17 25 45 46 MERCOLEDÌ 14/04 22 36 38 44 46 MARTEDÌ 13/04 2 18 22 34 55

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un

servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16