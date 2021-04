Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La giornata di giovedì sembra volersi configurare come vivace per voi amici dell’Acquario! Una rinnovata forma psicofisica vi accompagnerà verso orizzonti sereni, aiutandovi a schivare o ad affrontare le piccole e grandi sfide del quotidiano. La posizione del Sole nei vostri piani astrali non sembra essere delle migliori e il rischio è che le vostre iniziative non siano molto premiate o accentuate, schiacciate da un senso di stanchezza generalizzata.

Cercate solo di non darvi troppo da fare, rincorrendo piuttosto un po’ di meritato riposo.

Oroscopo Acquario, 22 aprile: amore

Amici dell’Acquario, per quanto riguarda l’aspetto amoroso, Giove occupa una buona posizione per voi! In serata dovreste essere colti da una rinnovata vena passionale ed emotiva, in una perfetta armonia che rallegrerà la vostra relazione di lunga durata!

Inoltre, sarà importate anche l’influsso di Saturno nella vostra orbita che dovrebbe accentuare le vostre pulsioni erotiche, con notevoli ripercussioni nella vita di voi single!

Oroscopo Acquario, 22 aprile: lavoro

La giornata lavorativa sembra essere, però, leggermente sottotono a causa di una stanchezza che vi accompagnerà fin dalle prime ore del giorno. Nulla di problematico, basta che non vi facciate carico di troppe mansioni oppure potreste finire per esserne schiacciati senza riuscire a concluderne efficientemente nessuna. Mantenete un basso profilo per questa giornata, non sempre bisogna dare riprova delle proprie capacità.

Oroscopo Acquario, 22 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna è attualmente impegnata altrove e non dovreste avvertirne l’influsso in nessun ambito della giornata di giovedì. Non rimuginateci troppo su e non fatene un grosso problema, presto potrebbe arrivare anche il vostro turno!