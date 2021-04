Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

La vostra giornata di giovedì, cari amici dell’Ariete, vi presenta un profilo astrale abbastanza positivo! La Luna transiterà non distante da voi, con un’importante influenza nei vari aspetti della giornata. Grazie, poi, al supporto di Saturno potrete contare su dei rinnovati livelli di intelligenza e logica, che vi permetteranno di risolvere quasi senza alcuna fatica ogni sorta di problema o incombenza che la giornata potrebbe riservarvi.

Leggi l’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni

Oroscopo Ariete, 22 aprile: amore

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Marte continua a vegliare sulla vostra vita amorosa, cari amici single dell’Ariete! Grazie a lui la vostra voglia di intraprendere una nuova importante relazione sarà alle stelle, aprendovi il cuore a nuove bellissime possibilità! Delle nuove conoscenze sono all’orizzonte, la vostra dolce metà potrebbe nascondersi lì in mezzo!

Per chi è impegnato in una relazione stabile, invece, nulla dovrebbe rovinare la vostra giornata!

Oroscopo Ariete, 22 aprile: lavoro

Giove dovrebbe rendervi veramente energici questo giovedì, cari amici dell’Ariete. Dovreste riuscire a concludere ogni mansione con la massima velocità ed efficienza, sperimentando a fine giornata un buonissimo livello di soddisfazione per tutto quello che siete riusciti a concludere! Occhio solamente alle polemiche, un paio di parole di troppo potrebbero darvi fastidio, ma cercare di evitare di rispondere, soprattutto ai superiori.

Oroscopo Ariete, 22 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non sembra volervi riservare nessuna attenzione particolare, amici nati sotto il segno dell’Ariete.

Non pensate che sia una brutta notizia, perché comunque la vostra giornata sembra configurarsi come positiva, quindi potreste non avere neppure bisogno di rivolgervi al destino!