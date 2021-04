Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, potete finalmente dire addio all’influsso negativo del Sole sulla vostra orbita celeste! Non dovrebbe più colpirvi per un po’ di tempo, quindi per ora godetevi la sua assenza dalla vostra vita. L’ambito familiare dovrebbe essere abbastanza rinvigorito dopo questo abbandono celeste, permettendovi di risolvere tutte quelle piccole e grandi questioni che vi hanno colpiti in passato.

Un’ottima forma fisica smagliante dovrebbe garantire a voi single delle buonissime possibilità di conquista!

Leggi l’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 22 aprile: amore

Giove e Saturno sono liberi di splendere fortissimi nella vostra orbita, in assenza del Sole che li ostacolava. La loro buona influenza dovrebbe riversarsi nell’ambito delle vostre relazioni sentimentali. Voi single avete davvero delle ottime possibilità davanti, basta che sappiate coglierle ed incanalarle nel modo giusto.

Un incontro inaspettato sembra che possa animare la vostra giornata, facendovi tornare a battere forte il cuore.

Oroscopo Bilancia, 22 aprile: lavoro

Per quanto riguarda i rapporti lavorativi, la comunicazione e la collaborazione con i vostri colleghi sembra essere un altro dei campi positivi di questa soleggiata giornata! Tornerete ad avvertire una buona armonia nell’ambiente lavorativo, che si rifletterà notevolmente sul vostro rendimento complessivo. Cercate di rimettervi in pari in questo giovedì, dimostrando che siete di nuovo pronti a darvi da fare!

Oroscopo Bilancia, 22 aprile: fortuna

La fortuna assume facce diverse in base alle giornate e alle esigenze, e non è chiaro come voglia influire nella vostra giornata di giovedì, cari amici della Bilancia. Sappiate solo che è con voi e che vuole partecipare attivamente al vostro benessere!