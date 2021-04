Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

La vostra giornata di giovedì sembra essere abbastanza positiva, cari amici del Cancro! Un paio di pianeti, però sembrano volervi tirare qualche brutto scherzo che potrebbe guastarvi leggermente l’umore. Plutone è imprevedibile, così come lo sono anche i suoi effetti sulla vostra giornata, ma vi garantisce anche una buona capacità di adattarvi agli imprevisti che lui stesso vuole causarvi.

Inoltre, avrete dalla vostra parte anche la Luna e Nettuno, che vi renderanno ancora più flessibili e intuitivi, con alcuni risvolti positivi anche sul posto di lavoro.

Oroscopo Cancro, 22 aprile: amore

In amore, amici del Cancro, sembra che possiate sperimentare l’influenza del gruppo composto da Venere, Mercurio e il Sole. Grazie alla loro collaborazione, potreste tornare a considerare l’amore dopo una serie di brutte cadute che vi sono capitate in passato, aprendo il vostro cuore ad alcune nuove possibilità!

Nulla, invece, dovrebbe stravolgere le relazioni stabili, quindi godetevi questi momenti allegri, cari amici impegnati!

Oroscopo Cancro, 22 aprile: lavoro

Occhio per quanto riguarda la sfera lavorativa, cari amici del Cancro. Plutone nella vostra orbita sembra volervi causare un paio di divergenze con capi o colleghi nel corso della giornata, rischiando di mettervi in una brutta posizione. Ma grazie all’intuito e alla flessibilità che gli astri vi garantiscono dovreste riuscire a ridurre il tutto a poco e nulla, stimolando anche una risata a chi voleva attaccarvi!

Oroscopo Cancro, 22 aprile: fortuna

Buone notizie anche sul fronte della fortuna, perché la Dea bendata rende sicuri e decisi i vostri passi per la giornata, permettendovi di non inciampare nei tranelli di Plutone!