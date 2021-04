Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Un buon numero di pianeti sembra volersi porre in posizioni ottimali per voi amici del Leone! Una rinnovata voglia di impegnarvi e mettervi in gioco dovrebbe cogliervi fin dalle prime ore del giorno, permettendovi di impegnarvi in quello che più preferite! Marte favorisce il vostro impeto ad inseguire sogni ed ambizioni, mentre la Luna accentua la vostra sfera emozionale, facendovi desiderare grandi novità!

Occhio, però, perché la strada verso alcune ambizioni è oscurata da una serie di transiti negativi, facendovi correre il rischio di puntare troppo in alto, rimanendo poi delusi.

Oroscopo Leone, 22 aprile: amore

La Luna dovrebbe esaltare la vostra sfera sentimentale, cari amici nati sotto il segno del Leone. Nella giornata di giovedì potreste essere chiamati ad impegnarvi di più nella coppia, non tralasciando i sentimenti e i desideri della vostra dolce metà.

Se la mattinata potrebbe essere un po’ nuvolosa sulla vostra relazione, verso sera il cielo dovrebbe schiarirsi, permettendovi di sistemare le questioni che potrebbero sorgere.

Oroscopo Leone, 22 aprile: lavoro

Una nuova rapidità dovrebbe permettervi di concludere tutte le mansioni della giornata in men che non si dica. Potrete così dedicarvi a delle nuove occupazioni, magari più stimolanti o importanti, che potrebbero permettervi di fare qualche passo avanti verso quella promozione che da tempo desiderate. Continuate a darvi da fare come sempre che con il vostro sudore potete ottenere grandissimi risultati!

Oroscopo Leone, 22 aprile: fortuna

Anche la fortuna sembra volervi sorridere in questa giornata decisamente positiva, garantendovi la forza di superare qualsiasi ostacolo del quotidiano senza doverci impiegare troppi sforzi fisici o mentali!