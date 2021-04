Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, all’orizzonte vi si prospetta l’ennesima giornata positiva! Il Sole avrà un’influenza abbastanza decisa e marcata nei vostri piani astrali, garantendovi un giusto equilibrio tra vigore, impulsività e benessere! Dovrebbe infondervi una buonissima quantità di energie che si ripercuoteranno anche sui prossimi giorni.

I rapporti con la vostra cerchia più stretta sembrano essere veramente alle stelle, mentre anche tutti gli altri dovrebbero essere abbastanza accentuati in positivo.

Oroscopo Pesci, 22 aprile: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa di giovedì, cari amici dei Pesci, sembrano esserci alcune novità per chi è impegnato in una relazione. Con la rinnovata intesa instaurata nei giorni passati, ora è il momento per i progetti futuri, grandi e piccoli. Un viaggio organizzato solo per voi due, oppure un nuovo membro per la vostra famiglia, dipende solo da quello che volete ottenere dalla relazione, ovviamente se il momento e la volontà di entrambi sono favorevoli!

Oroscopo Pesci, 22 aprile: lavoro

La giornata lavorativa sembrerà concludersi decisamente in fretta, lasciandovi ancora molte energie da impiegare in serata come meglio credete. Tuttavia, le prossime giornate sembrano essere un susseguirsi senza fine di impegni e appuntamenti. Per ora riposatevi e recuperate quelle poche energie spese in giornata, potreste averne bisogno più avanti.

Oroscopo Pesci, 22 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna continua ad avere un occhio di riguardo per voi ed una sorpresa sembra potervi attendere in serata.

Che sia qualcosa si organizzato dalla vostra dolce metà, oppure una serata diversa dal solito, poco importa, lasciatevi stupire dal destino!