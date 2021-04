Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Un buon piano di transiti astrali vi aprirà questa giornata di giovedì cari amici del Sagittario! Giove sembra volervi garantire il perseguimento dei vostri obiettivi con una rinnovata spinta all’azione. Per i single sembrano esserci buonissime possibilità tra le recenti conoscenze, mentre per quanto riguarda il lavoro dovreste essere davanti ad una giornata abbastanza positiva, con una rinnovata comunicazione con colleghi e superiori che vi accompagnerà fino alla fine del turno e per tutto il resto della settimana lavorativa.

Leggi l’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 22 aprile: amore

Una vostra recente conoscenza, amici del Sagittario, potrebbe farvi battere nuovamente il cuore come non succedeva da tempo. Con un po’ di impegno e di sforzi da parte vostra potreste riuscire a far evolvere il rapporto piuttosto rapidamente, sperimentando una nuova connessione che vi aprirà un florido futuro assieme!

Per quanto riguarda voi amici impegnati da tempo, non dovrebbero esserci problemi o rinnovamenti alle porte, ma potreste cominciare a parlare di qualche nuovo progetto per il futuro!

Oroscopo Sagittario, 22 aprile: lavoro

La Luna influenzerà la vostra giornata lavorativa, migliorando i rapporti generali all’interno del luogo di lavoro. Soprattutto la comunicazione con i vostri colleghi sembra poterne uscire particolarmente giovata, permettendovi nuovi livelli di interazione e collaborazione tra voi! Con il vostro animo lieto e cordiale dovreste riuscire a farvi promotori di questo clima piacevole!

Oroscopo Sagittario, 22 aprile: fortuna

Infine, per quanto riguarda la fortuna, la Dea bendata è attualmente distante dalla vostra orbita, ma non per questo dovreste incappare in problemi di qualche sorta! Per ora godetevi quello che gli astri vi offrono, ci saranno giorni migliori per sfidare la sorte!