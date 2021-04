Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Per questo giovedì sembra attendervi un’altra giornata fatta di alti e bassi pressoché in ogni ambito della vita. Mercurio e il Sole, opposti nella vostra orbita, sembrano volervi tendere un paio di agguati nell’ambito dei vostri rapporti familiari e interpersonali. Questi, uniti al nervosismo che la Luna dovrebbe causarvi, potrebbero essere la ricetta per il problema perfetto.

Ma non temete, perché Nettuno e Plutone sono dalla vostra parte e cercano di mitigare gli effetti negativi degli astri donandovi una buonissima condizione psicologica all’insegna della pacatezza assoluta.

Leggi l’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 22 aprile: amore

In amore potreste essere chiamati ad un impegno maggiore a partire da questo giovedì. Nel corso dell’ultima parte del mese dovrete essere in grado di recuperare tutti i problemi che hanno interessato la vostra coppia, per dare il via definitivo ad alcuni luminosi progetti futuri!

Occhio amici single, perché la vostra ricerca dell’amore potrebbe subire una brusca frenata questo giovedì, non permettendovi di concludere assolutamente nulla.

Oroscopo Scorpione, 22 aprile: lavoro

La giornata lavorativa sembra, però, essere abbastanza positiva casi amici dello Scorpione! Dovreste riuscire a risolvere una brutta questione sorta con un vostro superiore nel corso dei giorni passati, mettendo definitivamente la parola fine a quel litigio. Sembra che sarete poi investiti da qualche nuova responsabilità con una mansione particolare, che richiederà la vostra dedizione per qualche giorno, ma porterà buonissimi frutti.

Oroscopo Scorpione, 22 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi osserva e vi giudica, senza però farsi promotrice del vostro benessere. Nulla di preoccupante, ora dovreste cercare di risolvere i problemi passati per andare oltre e iniziare una nuova entusiasmante fase nella vita.