Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, una giornata con uno splendido Sole in posizione favorevole vi attende per questo giovedì! Vi allieta la giornata, rendendovi anche più affabili nei vostri contatti con le persone che vi circondano. Anche Venere dovrebbe entrare prepotentemente nei vostri piani astrali, permettendovi di sperimentare una rinnovata sintonia con le persone a voi più care.

Riscoprite quanto piacere potete riuscire a trarre dai rapporti con i vostri cari, tutte le altre cose e preoccupazioni svaniranno!

Leggi l’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni

Oroscopo Toro, 22 aprile: amore

Cari Toro, per quanto riguarda la sfera amorosa, dovrete stare attenti alla posizione dissonante di Saturno, che avrà una brutta influenza sulle coppie. Nulla di troppo preoccupante, dovreste solo evitare di insistere con i vostri partner sui progetti per il futuro, anche se lo fate in buona fede, potrebbero pensare che gli stiate mettendo fretta.

Per ora pazientate, anche se la voglia di iniziare è forte, verrà un momento migliore più avanti!

Oroscopo Toro, 22 aprile: lavoro

L’aspetto lavorativo sembra essere favorito da questi transiti astrali, cari amici del Toro! Specialmente nel caso in cui siate dei liberi professionisti, nel corso della giornata di giovedì sembrano esserci buone possibilità di evoluzione! Qualche nuovo progetto o contratto sta per essere messo sul vostro tavolo, e sembra essere decisamente entusiasmante!

Oroscopo Toro, 22 aprile: fortuna

La Dea bendata vi osserva da lontano, ma sembra essere distratta da qualcun altro.

Nei prossimi giorni dovrebbe imporre la sua mano su di voi, quindi per ora attendete ed evitate di infastidirla o sfidarla.