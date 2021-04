Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Una nuova serie di scenari possibili per il futuro sembrano volervisi parare davanti in questa giornata di giovedì, cari amici della Vergine! Grazie ad alcuni transiti favorevoli dovrebbero schiarirsi alcune strade che non avevate mai considerato come praticabili, permettendovi di immaginare una nuova serie di possibilità future!

Mercurio, il Sole e Venere sostengono le vostre scelte, donandovi anche una buona reattività decisionale. Infine, anche la grinta che vi anima dovrebbe essere alle stelle, rendendo più luminose le vostre ambizioni.

Leggi l’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni

Oroscopo Vergine, 22 aprile: amore

Se nel corso dei giorni passati aveste un po’ sottovalutato la vostra dolce metà, nella giornata di giovedì dovreste essere in grado di recuperare il vostro rapporto, mostrando tutte le vostre buonissime intenzioni. La Luna vi aiuta e vi scorta, permettendovi di fare i passi giusti per raggiungere la vostra ambiziosa meta.

Ottime possibilità anche per i single che cercano attivamente l’amore eterno, gli astri favoriscono le novità!

Oroscopo Vergine, 22 aprile: lavoro

Sul lavoro dovreste riuscire a fare un figurone nel corso della giornata di giovedì, carissimi Vergine! Dovreste essere in grado di concludere qualsiasi cosa vi infiliate in testa, suscitando l’attenzione dei vostri superiori che potrebbero decidere di gratificarvi in qualche modo. Quella promozione è vicinissima, basta che facciate ancora un paio di sforzi e sarà chiaro a tutti quanto valete veramente.

Oroscopo Vergine, 22 aprile: fortuna

La Dea bendata non ha particolari attenzioni nei vostri confronti questo giovedì. Cercate di godervi le cose belle e positive che vi stanno capitando, piuttosto che ambire sempre al massimo possibile.