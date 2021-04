Tommaso Zorzi è sempre stato un ragazzo di grande sensibilità mostrandosi vicino alle persone in difficoltà, come ad esempio la donazione della vincita del GF Vip a un ente di beneficienza vicino agli anziani. Inoltre, l’influencer ha da sempre avuto un rapporto diretto con i fan e proprio ad uno di loro Zorzi ha dedicato una serie di stories per aiutare lui e la sua famiglia.

Il ragazzo si troverebbe in difficoltà economiche, in parte anche a causa degli effetti della pandemia, e lui e la sua famiglia rischiano di perdere tutto, compresa la casa.

Tommaso Zorzi aiuta Kevin

Come raccontato dallo stesso Tommaso Zorzi in una serie di Instagram Stories, in molti lo contattano e tra i tanti messaggi e le tante mail ricevute, gli è caduto l’occhio su quella di Kevin, un ragazzo di Catanzaro di 19 anni che studia infermieristica “E non rinuncia al suo sogno di diventare infermiere”.

Tommaso Zorzi prosegue: “Suo papà dichiara fallimento qualche anno fa per la sua piccola attività, si rimbocca le maniche e viene assunto come operaio. Fanno fatica a pagare il mutuo e durante il Covid il padre perde anche il lavoro da operaio. Era l’unico stipendio che riuscivano a portare a casa, perché la mamma è casalinga.

Sono di Catanzaro. Questo significa che non riescono più a pagare il mutuo e che da qui a un mese e mezzo verrà messa all’asta casa loro e verranno sbattuti per strada“.

La raccolta fondi lanciata da Tommaso Zorzi

“Questa storia mi ha toccato” ha commentato Zorzi, spiegando che questo ragazzo ha scelto di lanciare un crowdfunding per salvare la casa; occorre raggiungere la cifra di 50mila euro per evitare che questa finisca all’asta.

“Una donazione io la farò” ha detto poi Tommaso, invitando i suoi fan, nel caso volessero a donare o a condividere la pagina di raccolta fondi. In poche ore è stato racimolato denaro per il 25% dell’obiettivo totale.

