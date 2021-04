A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 21 aprile, Gemma Galgani, dopo la sorprendete sfilata di ieri, in cui interpretava Madonna, la Dama torna al centro dello studio.

La conoscenza con Aldo è andata avanti e una telefonata galeotta ha accesso i sentimenti del Cavaliere, che ha portato in puntata un regalo per la Dama.

Uomini e Donne puntata di oggi 21 aprile: la telefonata sensuale

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 21 aprile è stata protagonista Gemma Galgani. La famosa Dama ha raccontato delle importanti novità nelle sue vicende amorose, come anticipato da Maria De Filippi in apertura di puntata: “Ci sono grossissime novità su Gemma“.

La Dama aveva cominciato un’amicizia con il Cavaliere Aldo, che però ha confessato delle emozioni inaspettate: “Noi abbiamo dichiarato della nostra amicizia… L’abbiamo anche confermato in puntata… Io avevo lasciato uno spiraglio in più“. Una telefonata sensuale ha scatenato l’interesse di Aldo: “In una di queste telefonate è successo qualcosa“. La Dama ha cantato al telefono la canzone “Je t’aime” e la performance è stata ripetuta in studio.

L’omaggio di Aldo

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 21 aprile, Aldo ha dichiarato i suoi sentimenti per Gemma Galgani, portando anche un ciondolo in corallo in regalo: “Visto che ho provato quest’emozione era giusto che te lo rappresentassi“.

L’omaggio galante era corredato da una dedica: “Rosso come fuoco che dà colore, rosso come sangue che dà la vita, rosso come le labbra sensuali, rosso è il mio pensiero per te“.

Tina Cipollari non ha perso tempo e ha commentato sarcasticamente il gesto: “Che è il contenitore della dentiera?…Aldo te l’avrà regalato qualche negoziante“.

Gemma Galgani ha reagito alle critiche della rivale: “Devi subito spoetizzare un gesto carino“. L’opinionista Gianni Sperti ha invece apprezzato l’esibizione canora di Gemma Galgani: “Che voce sensuale che ha tirato fuori… Ho capito perché lui s’è infuocato“.

