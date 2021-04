È in arrivo per Gilles Rocca una sorpresa speciale a L’Isola dei Famosi. Il naufrago viene convocato in postazione nomination da Ilary Blasi e, munito di cuffiette e monitor, ascolta un dolcissimo video-messaggio del padre. Conseguenza della forte emozione vissuta è un pianto a dirotto, prima di raccontare la figura paterna con parole al miele: “È la persona più bella che c’è“.

Gilles Rocca e la sorpresa del padre

A L’Isola dei Famosi è in arrivo un carico di fortissime emozioni per Gilles Rocca, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione. L’attore si è distinto da subito per una innata leadership nel gruppo, che spesso però si è tramutata in accuse di maleducazione ed aggressività.

Soprattutto da parte degli attuali naufraghi ‘esclusi’ o volutamente distaccati dal gruppo, come Vera Gemma e Fariba Tehrani.

Ma, oltre alle questioni legate alle dinamiche di gioco, Gilles Rocca ha mostrato mille volti del suo carattere. Sfaccettatura dopo sfaccettatura, l’attore ha saputo farsi conoscere al grande pubblico anche per una forte sensibilità e uno stretto attaccamento alla famiglia. E, in particolare, al padre, al quale è particolarmente affezionato.

Gilles Rocca in lacrime: “Mi manca tutto di lui“

Proprio da papà Adelio, Gilles riceve un video-messaggio nella puntata di questa sera.

Convocato nella postazione nomination della Palapa, l’attore si lascia andare all’emozione ascoltando le sue parole. E si lascia andare ad un pianto liberatorio, ammettendo: “Mi manca tutto di lui, non c’è una cosa in particolare. È la persona più bella che c’è, è un uomo che ha fatto suonare l’Italia intera con i suoi strumenti musicali. Ed è sempre stato una persona umile, non ha mai fatto il prepotente con nessuno. Quando giocavo con la Lazio a 14 anni, quando segnavo andavo sempre da lui in tribuna e gli dicevo ‘questo è per te’.

Ogni pensiero mio è stato in funzione di renderlo fiero e felice. Se fossi da solo non avrebbe nulla senso“.

In studio da Ilary Blasi è presente il padre Adelio, che gli regala qualche consiglio: “Mi ha fatto molto emozionare. Gilles devi essere forte, sorridere e vedrai che tutto andrà bene. Fidati di quello che dico“.