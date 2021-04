L’edizione in onda dell’Isola dei Famosi, che vede alla conduzione Ilary Blasi accompagnata da tre opinionisti d’eccezione Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, sembra essere segnata dalla sfortuna, tra ritiri e new entry non sta ingranando.

Ad avere un’idea su cosa stia succedendo all’Isola è Iva Zanicchi che, senza peli sulla lingua, ha detto la sua.

Iva Zanicchi contro i concorrenti dell’Isola

Durante una diretta su Casa Chi, Iva Zanicchi ha voluto dire la sua su quello che non va nell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi: si tratta dei concorrenti. Secondo l’opinionista più schietta, i naufraghi di quest’anno non sono all’altezza del programma: “Ragazzi io devo dire una cosa, e cioè che questi qui dell’Isola, si devono dare una regolata.

Nel senso che noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente”.

I concorrenti non valgono una cicca

Iva Zanicchi ha poi aggiunto il commento, forse più duro, sui naufraghi: “Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi.

Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. Sono lì in mezzo alla sabbia, che si muovano a fare qualcosa da farci vedere”.

Secondo Iva Zanicchi, il programma avrebbe bisogno di una svolta con un concorrente brioso che pare non veda l’ora di andare: “Io proporrei, perché mi ha detto che ci vorrebbe andare, Cristiano Malgioglio. Mi ha chiamato e mi ha detto -ci andrei-. Lo propongo, vediamo”.

Insomma, questi naufraghi non sembrano funzionare benissimo quest’anno, ma soprattutto su uno in particolare si concentrano i nervosismi degli opinionisti; si tratta di Gilles Rocca.

Elettra Lamborghini si è più volte scontrata con il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, gli atteggiamenti troppo aggressivi e autoritari che gli hanno causato scontri accesi con gli altri naufraghi non sono passati inosservati. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Elettra ha detto: “Mi è sembrata una mancanza di rispetto perché aveva un tono di superiorità poco simpatico. È stato arrogante, ma soprattutto lì sono tutti uguali e dovrebbero saperlo”.

