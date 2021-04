Non spende dolce parole la nota Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne ma anche una delle personalità di punta di numerosi salotti di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque all’ormai non più in onda Live – Non è la d’Urso. La Cascella è un vero fiume in piena quando sui social si entra nell’argomento Isola dei Famosi e ancor più precisamente, in tema “Valentina Persia“.

Karina Cascella contro Valentina Persia: l’ex di Uomini e Donne è un fiume in piena

La comica Valentina Persia, naufraga all’Isola dei Famosi, sembra essere uno dei personaggi di questa edizione destinati, più di altri, a dividere l’opinione pubblica.

C’è chi la apprezza per il suo modo molto diretto nell’esporre il proprio pensiero al di là di quanto questo possa risultare scomodo o meno; ma c’è anche chi non reputa i suoi modi frutto di un’estrema schiettezza quanto più sintomo di una latente arroganza e di una buona dose di aggressività che invece la caratterizzerebbe.

Il velenoso commento sulla naufraga all’Isola dei Famosi: “Ha dato solo il voltastomaco“

Così infatti sembra pensarla Katerina Cascella, intervenuta a quanto si apprende da Fanpage.it, che riporta le sue parole, via social sulla naufraga. L’ex di Uomini e Donne, sicuramente nota per non essere una persona che le manda a dire, ha espresso senza mezzi termini tutto ciò che pensa riguardo alla naufraga e quel che viene fuori è un quadro che di certo non la elogia: “La domanda è: ‘Pensa di far ridere?’.

La risposta è: ‘no, perché a me ha dato solo il voltastomaco‘”, interviene così la Cascella smorzando immediatamente l’entusiasmo sulla Persia che non sembra andarle a genio. “La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente“, ha poi aggiunto la Cascella che nel parlare si sofferma anche su una sua personale esperienza con la Persia.

“Io l’ho vita una volta sola, registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti – racconta la Cascella a sostegno della sua tesi – Vi posso dire solo che da quel poco che vedo e ho visto era una iena, altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare. E lì mangiava, pensate ora a digiuno come sarà…“. L’accusa dunque di essere più arrogante schietta la Cascella, rimarcando come