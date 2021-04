Nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare in Honduras e ad aggiungersi al già folto cast de L’Isola dei Famosi. Si tratta di Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante, pronti a mettersi in gioco nel loro nuovo gruppo rivestendo un ruolo ben preciso: mettere i bastoni tra le ruote ai naufraghi, in particolare ai leader.

Gli “arrivisti” sbarcano in Honduras

Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante: sono loro i 4 volti nuovi de L’Isola dei Famosi. A distanza di quasi due mesi dall’inizio del reality il cast si arricchisce ancora, ma questa volta i nuovi ingressi avranno un compito ben preciso.

Non si troveranno solo a dover fare i conti con la natura più selvaggia e in un gruppo ormai consolidato, ma rivestiranno un ruolo ben preciso.

Sono stati denominati da Ilary Blasi e la produzione gli “arrivisti” e hanno il compito di mettere i bastoni tra le ruote al gruppo ormai consolidato di naufraghi. Non tutti, però, ma coloro che sono stati considerati dai più i leader di questo reality: Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Angela Melillo, Valentina Persia e Francesca Lodo. Riusciranno gli “arrivisti” a creare fastidio in questo gruppo e a smantellarne forza e solidità?

Gli “arrivisti” vincono il fuoco

I 4 “arrivisti” sbarcano a Playa Palapa, dove ad attenderli ci sono l’inviato Massimiliano Rosolino e tutti i naufraghi. I nuovi arrivati devono subito scegliere 4 ‘rivali’ da sottoporre ad una prima prova: i 4 indiziati sono Angela, Francesca, Andrea e Fariba. Le due squadre devono contendersi da subito uno degli elementi essenziali per la permanenza sull’isola: il fuoco.

La battaglia in acqua, una rivisitazione di una classica partita di calcio ma in versione ‘acquatica’, vede trionfare il gruppo degli arrivisti. I naufraghi perdono così il fuoco, che va invece ad arricchire il nuovo gruppo che vivrà una vita parallela a Cayo Cochinos: stessa isola, ma con l’aggiunta in questo caso del fuoco.

Per i naufraghi il fuoco va dunque riconquistato.

