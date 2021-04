Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Amici dell’Ariete, siete davanti ad un venerdì con un’eccellente configurazione astrale ad attendervi! La Luna è dalla vostra parte nei piani celesti e sembra volervi riservare un paio di sorprese emozionanti, specialmente all’interno dei vostri rapporti familiari. Il pomeriggio sembra essere rilassante, in vista di una serata lieta e conviviale in compagnia di chi vi fa stare bene.

Dovreste essere accompagnati anche da un buono stato di salute, ma qualche piccolo nervosismo potrebbe cogliervi in giornata.

Oroscopo Ariete, 23 aprile: amore

La sfera relazionale di voi amici dell’Ariete impegnati da tempo non è così tanto positiva come il resto degli aspetti. A causa dell’ostilità di Plutone potreste rischiare di dire un paio di cose sbagliate in momenti leggermente delicati. Cercate di tenere a bada la vostra enorme impulsività, riuscirete così ad evitare ogni possibile problema ed incomprensione, senza influenzare negativamente la giornata!

Oroscopo Ariete, 23 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa potreste trovarvi davanti ad una giornata con un paio di situazioni complicate e delicate in ufficio. Non sono cose che dovrebbero riguardarvi direttamente, ma c’entrano altri colleghi o superiori, cercate di tenervi fuori perché non è mai un bene farsi includere nelle questioni altrui se non sono loro a chiedere aiuto.

Oroscopo Ariete, 23 aprile: fortuna

La fortuna vi è, invece, garantita da alcuni transiti favorevoli.

Sopra a tutti, la Luna che vi vuole garantire un paio di sorprese emozionanti in giornata. Dall’altra parte Saturno, vi dona una nuova sicurezza che vi permette di fare i passi giusti in direzione del vostro luminoso futuro!