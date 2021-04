Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Amici del Cancro, la giornata di venerdì sembra non essere esattamente radiosa per voi, caratterizzata da qualche seccatura domestica e lavorativa. Nulla di troppo preoccupante, non preoccupatevi, ma verso sera potreste avvertire tutto il peso della giornata sulle vostre spalle. Cercate di far fondo a tutta la vostra gentilezza, pazienza e generosità, riuscirete a risolvere ogni questione sul suo nascere, gli astri accentuano questi aspetti del vostro animo!

Oroscopo Cancro, 23 aprile: amore

I rapporti con la vostra dolce metà non sembrano essere completamente favoriti nel corso di questo venerdì. La vostra vena romantica non è al massimo della sua forma, rendendovi meno stimolanti e coinvolgenti. Non dovreste, però, incappare in problemi veri e propri e il fine settimana sarà utilissimo per dimenticare questa giornata! Tuttavia, occhio amici single, perché in questo contesto emotivo le nuove conoscenze non sembrano essere esattamente favorite e potreste rischiare di sentirvi frustrati.

Oroscopo Cancro, 23 aprile: lavoro

Carissimi nati sotto il segno del Cancro, la vostra giornata lavorativa sembra volervi causare un paio di problemini. Nulla di troppo difficile, né cose che non riuscirete a sistemare, ma a fine turno ne potreste avvertire notevolmente il peso sulle spalle, desiderando solo il ritorno a casa e un buon sonno ristoratore. State tranquilli che il fine settimana è ormai vicinissimo e tutte queste preoccupazioni spariranno!

Oroscopo Cancro, 23 aprile: fortuna

La fortuna non sembra volervi sorridere molto, amici del Cancro, ma non ha neppure brutti scherzi in serbo per voi. Evitate l’azzardo per questa giornata, sapete che è solamente uno spreco di denaro, che potrebbe tornarvi utile in vista di qualche progettino futuro!