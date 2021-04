Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

I transiti che vi interesseranno questo venerdì, cari amici del Capricorno, sembrano volervi mettere in un paio di situazioni scomode. Il vostro cielo dovrebbe configurarsi come variabile, passando da momenti soleggiati e felici ad altri nuvolosi e cupi. In particolar modo nell’ambito della famiglia sembra che possano registrarsi i maggiori contraccolpi negativi.

Potreste dover dedicare parecchie attenzioni ed energie ad alcuni problemi all’interno delle dinamiche che regolano i vostri rapporti familiari, per cercare di mediare tra posizioni e ottiche contrapposte.

Oroscopo Capricorno, 23 aprile: amore

La sintonia sentimentale sembra essere il punto principale attorno a cui ruoteranno i vostri rapporti venerdì! Sia che siate impegnati da tempo, o che siate single, vi si prospetta una bella giornata, con il raggiungimento dei vostri scopi o obiettivi per il futuro.

Se voleste iniziare a progettare qualche importante passo con la vostra dolce metà, o foste alla ricerca di quest’ultima, questa giornata renderà tutto più raggiungibile!

Oroscopo Capricorno, 23 aprile: lavoro

Una certa predisposizione al rischio e all’ignoto dovrebbe caratterizzare il vostro venerdì sotto l’aspetto lavorativo. Potreste farvi carico di qualche nuova mansione ancora poco conosciuta, oppure semplicemente trovare un metodo risolutivo differente e più efficiente alle classiche mansioni che vi impegnano. Comunque sia, seguite il vostro marcato istinto che vi conduce spesso verso degli ottimi orizzonti!

Oroscopo Capricorno, 23 aprile: fortuna

La Dea bendata sembra voler sostenere quella predisposizione al rischio, dandovi un paio di ottime soddisfazioni dalle vostre scelte e decisioni! Grazie a lei una svolta sembra che possa presto interessarvi in un qualche campo!