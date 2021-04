Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, nella mattinata di venerdì dovreste svegliarvi con un buonissimo livello di umore, solare e rallegrato dall’ennesima settimana poco faticosa! Venere, il Sole, Urano e Mercurio sono tutti dalla vostra parte, anche se leggermente distanti dalla vostra orbita, riuscendo comunque a garantirvi un buon influsso generale.

Assieme vi spingeranno a ricercare un’armonia interiore e relazionale in qualsiasi ambito della giornata, rallegrando e migliorando i vostri rapporti familiari, amicali, amorosi e anche lavorativi!

Oroscopo Pesci, 23 aprile: amore

La sensualità e l’eros dovrebbero essere abbastanza accentuati in questa bella giornata di venerdì, amici nati sotto il segno dei Pesci! Gli astri vi garantiscono anche una carica energica al massimo, utile sia che siate occupati oppure single. Tuttavia, voi che siete alla ricerca dell’amore eterno o di qualche avventura occasionale, cercate di tenere a bada la vostra timidezza che potrebbe rovinarvi la conquista.

Oroscopo Pesci, 23 aprile: lavoro

Il lavoro sembra volervi vedere leggermente più affaticati del solito, ma questa settimana avete dato il massimo in parecchie occasioni, ora dovreste solo pensare a riposarvi un pochino! D’altronde nessuno pretende che vi facciate sempre schiacciare dagli impegni per dimostrare chi siete, ogni tanto va bene anche se fate il minimo indispensabile, soprattutto quando gli astri non premiano gli sforzi.

Oroscopo Pesci, 23 aprile: fortuna

Infine, la Dea bendata sembra volervi condurre in direzione di una qualche spesa o investimento abbastanza fortunati.

Provate a valutare bene i pro e i contro, magari parlandone con chi vi sta vicino o ne capisce più di voi, potreste essere davanti ad una buonissima occasione!