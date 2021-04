Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La giornata che vi aspetta venerdì sembra essere abbastanza dinamica e frizzante, con una serie di buoni transiti positivi che vi accompagnano! La Luna vi garantisce una buonissima energia fino a sera, al punto che potreste andare a letto senza neppure sentirvi stanchi o affaticati dalla giornata.

Una buona serie di possibilità per il fine settimana potrebbero pararvisi davanti per permettervi di dimenticare le fatiche della settimana che si sta concludendo, passando un po’ di tempo all’insegna della tranquillità e della pace nei vari campi della vita.

Oroscopo Sagittario, 23 aprile: amore

Amici single del Sagittario che state inseguendo da un po’ una persona che vi fa battere il cuore, dovrete pazientare ancora un po’ ma le cose si stanno smuovendo! Continuate a dare il massimo di voi stessi, facendogli capire quello che avete da offrire in una relazione, riuscirete a conquistarla grazie al vostro grande impegno!

Nettuno opposto potrebbe far provare qualche sentimento contrastante alle coppie, ma nulla di sconvolgente per fortuna!

Oroscopo Sagittario, 23 aprile: lavoro

La sfera lavorativa sembra volervi regalare una bella emozione in giornata, permettendovi di provare molta soddisfazione dal completamento di una particolare ed ostica mansione. Questo è il modo che il destino ha di offrirvi qualche bella possibilità per il vostro futuro lavorativo, approfittatene per darvi da fare!

Oroscopo Sagittario, 23 aprile: fortuna

La Dea bendata è leggermente distratta in questi giorni, ma questo vuol dire anche che non vi riserva brutti scherzi nel corso della giornata.

Evitate le spese, perché il vostro fiuto sembra non essere esattamente accentuato e potreste prendere una decisione complessivamente sbagliata.