Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Plutone vi garantirà una bella serie di influssi positivi, carissimi amici dello Scorpione! Grazie a lui dovreste godere di un rinnovato intuito per affrontare le situazioni, mentre rinnoverà anche la vostra voglia di emozioni positive e di amore. Inoltre, vi infonde di una buona sicurezza in voi stessi e nelle scelte che fate.

La buona posizione di Nettuno, invece, accentua la vostra vena creativa, con ottime ripercussioni nel caso lavoriate in questo campo. Buoni propositi per le relazioni in generale, soprattutto quelle con la famiglia e gli amici più stretti.

Oroscopo Scorpione, 23 aprile: amore

Se qualcuno stuzzica il vostro interesse, cari amici single dello Scorpione, approfittatene per provare a conquistare il suo cuore! L’influsso di Nettuno vi rende più affabili agli occhi degli altri, accentuando anche le vostre possibilità di conquista.

Buone anche le prospettive per voi amici impegnati in una relazione stabile, che non dovreste conoscere difficoltà o affrontare problemi di qualche sorta.

Oroscopo Scorpione, 23 aprile: lavoro

La sfera lavorativa non sembra rientrare tra le influenze che i pianeti vogliono avere nella vostra giornata di venerdì. Dovrebbe procedere tutto liscio e filato, senza causarvi grattacapi o eccessive fatiche che si rifletteranno nella vostra serata. Fate trascorrere la giornata, fronteggiando le vostre solite mansioni in vista di un luminoso fine settimana.

Oroscopo Scorpione, 23 aprile: fortuna

La Dea bendata sembra volervi garantire un buon colpo di fortuna in giornata.

Sembra che dobbiate attendere almeno fino al tardo pomeriggio, ma qualcuno potrebbe stupirvi con una sorpresa che non vi aspettate!