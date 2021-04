Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Avete trascorso alcuni giorni leggermente pesanti, cari amici della Vergine, ora dovreste provare a concentrarvi sul recupero. Dovreste godere di una buonissima salute e di un’ottimale forma fisica che dovrebbero garantirvi la possibilità di dedicarvi ad un po’ di attività fisica, se fosse congeniale ai vostri orari.

Urano dovrebbe garantirvi un buon estro creativo, da impiegare magari in un po’ di attività manuali per distrarvi dai pensieri negativi. Insomma, la giornata non sembra negativa, ma dovreste dedicarla a voi stessi!

Oroscopo Vergine, 23 aprile: amore

Nel corso della giornata Marte e Nettuno dovrebbero rannuvolare leggermente il vostro panorama amoroso, amici della Vergine. Nulla che possa rovinare per sempre i vostri rapporti, ma qualche discussione per degli aspetti secondari potrebbe cogliervi impreparati di prima mattina.

Amici single, voi invece dovreste mettere un attimo in pausa la vostra ricerca dell’amore eterno, gli astri vi suggeriscono di dedicarvi a voi stessi e al riposo!

Oroscopo Vergine, 23 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa non dovreste essere colpiti da grandi problemi o preoccupazioni. La giornata procederà come al solito, ma potreste sentirvi leggermente meno invogliati ad impegnarvi. Cercate di non dargli troppo peso e fate tutto il necessario, il fine settimana vi permetterà di dimenticare completamente il lavoro!

Oroscopo Vergine, 23 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non sembra essere al vostro fianco, cari Vergine.

Non rimuginateci troppo su e evitate le spese poco calcolate, potrebbe non valerne veramente la pena. Per ora rimanete tranquilli, verranno sicuramente giornate migliori!