Stefania Orlando: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip verso nuovi progetti in tv

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, in molti si sono chiesti come mai Stefania Orlando non sia tornata in tv, o almeno non ancora. Dopo le rassicurazioni e i chiarimenti attraverso i social, sui quali la conduttrice è molto attiva, arrivano ulteriori dichiarazioni. Com’era prevedibile, proposte ce ne sono state, ‘le acque si sono mosse’ e all’orizzonte ci sarebbero nuovi progetti televisivi, anche se non immediati.

Stefania Orlando e l’esperienza al Grande Fratello Vip

Intervistata ai microfoni di Non succederà più, programma di gossip dell’emittente RadioRadio, Stefania Orlando ha ripercorso la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

“Non mi sono assolutamente pentita. Lo rifarei“, racconta. E in effetti all’interno della casa del Grande Fratello Vip la Orlando è stata una delle concorrenti più amate ed ha coltivato ottime amicizie, una su tutte quella con Tommaso Zorzi: “C’è ancora un legame fuori dalla casa molto forte“. E prosegue: “Si può dire che così come l’amore anche l’amicizia non ha età. Si è creato un grande feeling, una grande complicità che per me è stata fondamentale. Spero che questo legame prosegua, per ora prosegue alla grande“.

Sollecitata dalla conduttrice radiofonica rispetto al tema delle coppie nate nella casa ha ribadito il suo pieno appoggio alla coppia Salemi/Pretelli: “Sono 2 ragazzi giovani, belli e innamorati“.

Anche rispetto a Rosalinda e Andrea Zenga i commenti affettuosi non sono mancati: “Si sono avvicinati verso la fine e li abbiamo vissuti poco. Però da quello che mi dicono e dai social sta proseguendo molto bene questa storia. Ogni tanto sento Andrea, mi sono sentita con Rosina sono molto felici e innamorati. Sono molto contenta per loro“.

Stefania Orlando e i futuri progetti in tv: nessun Temptation Island in vista

Mentre sull’esperienza al GF Vip e su Zorzi ha parlato lungamente e apertamente, sui progetti futuri Stefania Orlando è stata più enigmatica.

Quello che si è potuto capire con certezza è ciò che non farà. La conduttrice infatti ha smentito le voci che la vedrebbero alla conduzione di un nuovo programma insieme all’amico Tommaso Zorzi. La stessa cosa vale per i rumors che la vedrebbero nel cast della prossima edizione di Temptation Island in compagnia del marito musicista Simone Gianlorenzi.

Forse con un pelo di scaramanzia ha detto in proposito: “A Temptation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose?

Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata“. E aggiunge: “Ma perché uno si deve anda’ a cerca’ i problemi quando non ce li ha?“.

Stefania Orlando: “Ci sono progetti non imminenti ma ci sono, sono di tv“

Cercando di sondare il terreno alla ricerca di informazioni più concrete, ecco quanto dichiarato da Stefania Orlando: “Sicuramente si sono mosse le acque dopo la mia partecipazione al GF. Ci sono progetti che magari sono stati scartati, altri che sto considerando, alcuni a breve termine altri a lungo termine.

Per il momento sto pensando alla musica. La mia grande passione. Ci sono progetti non imminenti ma ci sono, sono di tv“.

I fan della conduttrice dovranno dunque attendere ancora prima di poterla rivedere nel piccolo schermo. Nell’attesa potranno apprezzarla come cantante. Stefania Orlando infatti è da sempre una grande appassionata di musica e da anni ha intrapreso anche la carriera come cantante. Il suo ultimo singolo, Babilonia, è uscito nel 2020 ottenendo un discreto successo.

