Si scaldano gli animi a L’Isola dei Famosi e al centro del dibattito c’è ancora Vera Gemma, una delle naufraghe più discusse. La decisione di Francesca Lodo di mandarla in nomination e graziare così Miryea Stabile non è andata giù a Vera, così come agli opinionisti in studio. “Avete fatto veramente una pessima figura“, il commento di Elettra Lamborghini.

Vera Gemma, ancora attriti con il gruppo

Si infiamma il dibattito a L’Isola dei Famosi su una delle figure più chiacchierate di questa edizione: Vera Gemma. La sua frattura con il resto del gruppo è ormai fatto noto, eppure anche in puntata le tensioni non accennano a placarsi.

Questa volta, però, l’emarginazione della naufraga da parte dei compagni viene commentata anche e soprattutto dagli opinionisti in studio.

Questa volta il pomo della discordia è una prova su Playa Palapa per decretare ‘El Salvador’, ovvero il naufrago che, vincendo, può prendere un’importante decisione: mandare al televoto una delle concorrenti che si sono salvate dalle nomination di serata. Al ballottaggio ci sono Vera Gemma e Miryea Stabile e il vincitore della prova è Francesca Lodo. La ragazza decide di salvare Miryea e di mandare Vera dritta in nomination. Decisione che non è stata per nulla digerita dagli opinionisti in studio, che hanno preso parola per prendere le difese di Vera.

Gli opinionisti commentano agguerriti

La scelta di Francesca di penalizzare Vera è stata vista come una scelta del cosiddetto “gruppo” che, a detta di molti, manovrerebbe le nomination per fare piazza pulita dei naufraghi che secondo loro non meriterebbero di restare in gioco. E in studio si infiamma il dibattito, con gli opinionisti che difendono Vera a spada tratta dalle strategie del gruppo.

Iva Zanicchi spiega: “Mi spiace per Vera, non capisco perché venga sempre penalizzata.

Ma sono sicura che verrà premiata dal pubblico“. La diretta interessata prende parola, mostrando delusione per la scelta della compagna di viaggio: “Non me l’aspettavo perché mi ero riavvicinata a Francesca, ma evidentemente lei deve fare anche quello che deve fare per andare d’accordo con tutti“. Tommaso Zorzi rincara la dose: “Ma non è questa l’ennesima decisione di gruppo?“. All’accusa dell’opinionista risponde la Lodo, che ammette: “In questi giorni mi sono riavvicinata a Vera, ma sempre con una sorta di ‘chi va là’. Lei mi ha detto più volte ‘voglio uscire’ e quindi ho detto ‘forse Vera ha raggiunto il suo limite’“.

L’amarezza di Vera: “Non ne posso più“

Ma il dibattito non si esaurisce e anche Elettra Lamborghini espone il suo pensiero: “Avete fatto veramente una pessima figura“. E, rivolgendosi a Francesca Lodo, afferma: “A maggior ragione avresti dovuto nominare con Miryea se hai parlato con Vera tutta la settimana“.

L’ultima parola di conforto a Vera Gemma arriva da Iva Zanicchi, che l’ha sostenuta sin dall’inizio: “Forza Vera, ce la devi fare“. Amare le parole della naufraga, che manifesta delusione per essere stata ancora una volta bersaglio del gruppo: “Ci sono rimasta male, certo.

Sono un essere umano. Non ne posso più“.