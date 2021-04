Nicole Mazzoccato, classe 1990, è una influencer e modella particolarmente apprezzata dal pubblico italiano. Già da tempo protagonista di vari scoop legati alla sua vita sentimentale, Nicole sembrerebbe aver messo a rischio la sua amicizia con Gianluca Ginoble.

Nicole Mazzoccato: l’amore per lo sport e la spensierata adolescenza

Nicole Mazzoccato, nasce in Veneto il 31 agosto dell’anno 1990. Fin da piccola, la ragazza mostra una forte passione per lo sport. Nel particolare, essa stessa ha affermato di aver praticato per anni l’arte della danza, tennis e soprattutto pattinaggio sul ghiaccio.

Dopo la maturità magistrale (2008), l’attrice intraprende la carriera artistica dedicandosi al teatro e avvicinandosi poi al mondo dell’intrattenimento televisivo.

Nel 2010, la Mazzoccato partecipa al concorso di bellezza Miss Italia e successivamente alle selezioni per diventare una delle Veline de Striscia la Notizia.

Chi è Nicole Mazzoccato: la partecipazione a Uomini e Donne

Per Nicole, il vero successo arriva nel 2015, partecipando al famoso show televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in qualità di corteggiatrice e tronista del giovane Fabio Colloricchio (web influencer, modello ed istruttore di fitness), con cui avrà una lunga relazione durata ben 4 anni.

Tempo dopo essere usciti dal Dating show Italiano, i due si sono lasciati. Nicole e Fabio hanno confermato, in un’intervista risalente al 2019, che la storia è terminata a causa di incomprensioni e tradimenti che li hanno portati anche in tribunale.

Nicole Mazzoccato: il successo cinematografico

Iscritta dal 2010 all’Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, reciterà nel musical The Golden Lire Opera e lavorerà in qualità di indossatrice per importanti case di moda.

Oltre ad essere una star di Instagram, Nicole ha preso parte a molti programmi televisivi e recitato in due famose fiction italiane.

Ricordiamo, infatti: Che Dio ci aiuti (con Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo) e Don Matteo.

L’amicizia con Gianluca Ginoble e vita sentimentale

Frequenti sono state le segnalazioni di seguaci e fan che presumevano ci fosse un flirt tra Nicole e il calciatore Balottelli (notizia smentita dallo sportivo stesso). Mai confermato, però, il flirt con il musicista Salmo. I due sono stati paparazzati in Via Milano.

Secondo le ultime indiscrezioni divulgate da Very Inutil People, pare che il tenore Gianluca Ginoble e la show-girl siano ai ferri corti.

Il 26enne abruzzese ha rimosso tutti i like lasciati alla giovane fino a febbraio. Al momento, Nicole Mazzoccato non è impegnata sentimentalmente. La sua ultima relazione con Tomas Teffah è terminata nel 2020.