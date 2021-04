Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Questo sabato, cari amici dell’Acquario, gli astri sembrano volersi fare carico ancora una volta del benessere nei vari aspetti della vita! Marte sembra voler accentuare la vostra voglia di contatti sociali, spingendovi a vivere una giornata abbastanza mondana, migliorando anche la vostra salute psicofisica.

Le migliori prospettive per la giornata, però, toccano a voi single del segno, che potrete contare sul supporto, oltre che di Marte, anche di Giove e Saturno per far sì che scatti quella famosa scintilla con la persona che da tempo vi fa battere forte il cuore!

Oroscopo Acquario, 24 aprile: amore

Insomma, amici single nati sotto il segno dell’Acquario, la giornata di sabato sembra volervi vedere protagonisti indiscussi del benessere amoroso! Grazie al supporto dei tre pianeti che vegliano sulla vostra orbita, sarete spinti a vivere con maggiore impeto la ricerca dell’amore.

Sembra che qualcuno che avete conosciuto poco tempo fa serbi per voi certi sentimenti, che ricambiate, ma non ne avete mai parlato. Ora cercate di buttarvi, anche se le cose dovessero andare male, per lo meno sarete in grado di mettervi il cuore in pace.

Oroscopo Acquario, 24 aprile: lavoro

Lasciate perdere tutti quei pensieri sul lavoro che vi rannuvolano la giornata, non è il momento per preoccuparsene! Godetevi la rinnovata voglia di socialità che anima il vostro sabato, la prossima settimana, sotto l’aspetto lavorativo, sembra volervi mettere in una posizione non proprio favorevole, con alcune sfide inaspettate.

Ma evitate di rimuginarci ora, tanto non potete risolverle in anticipo e potrebbero addirittura non colpirvi!

Oroscopo Acquario, 24 aprile: fortuna

Buone le prospettive per quanto riguarda la fortuna! La Dea bendata è al vostro fianco, anche se non completamente dedita a voi, riuscendo solo ad influenzare le possibilità dei single. Grazie al suo influsso dovrebbe esservi garantita la buona riuscita dei vostri intenti, provate a buttarvi!