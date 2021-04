Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

La Luna entrerà nella vostra orbita astrale cari amici della Bilancia, andando a sommare i suoi benefici a quelli del già presente Marte! Loro due assieme dovrebbero garantirvi pace e serenità per questo bel sabato. Mentre, poco distante dai vostri piani, c’è anche Saturno che accentua le vostre capacità comunicative e di connessione con le persone che costellano la vostra vita, che siano i famigliari, gli amici o il partner.

Sembra anche che potreste essere interpellati da qualcuno della vostra cerchia più stretta per aiutarlo a risolvere un suo problema abbastanza impellente, non tiratevi indietro!

Oroscopo Bilancia, 24 aprile: amore

Nel corso di questo sabato, amici nati sotto il Bilancia, la sfera emotiva sarà decisamente più accentuata di quella passionale ed erotica. Non è una brutta notizia, perché potreste riuscire ad entrare in contatto più in profondità con la vostra dolce metà, portando il vostro bel rapporto su di un altro livello!

Buone anche le prospettive per voi single del segno, che con questa rinnovata emotività potreste fare colpo su qualche sconosciuto, provate a buttarvi, frequentando qualche nuovo ambiente!

Oroscopo Bilancia, 24 aprile: lavoro

Voi amici della Bilancia dovreste aver concluso una settimana lavorativa abbastanza positiva e nessuna preoccupazione dovrebbe avervi seguiti nel fine settimana. Anche se così non fosse, però, cercate di evitare di riempirvi la testa con questi pensieri o rischiate di ignorare e trascurare le cose veramente importanti della vita, come la vostra dolce metà o i famigliari.

Rendetevi disponibili ad aiutare chiunque vi chieda una mano, potreste riceverne una bellissima gratificazione!

Oroscopo Bilancia, 24 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non occupa esattamente una buonissima posizione per il vostro segno, ma non sembra volervi rovinare la bella giornata con brutti scherzi o inciampi, quindi non preoccupatevi e godetevi la giornata!