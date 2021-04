Carlo Conti torna con Top Dieci a partire dalle 21.35 di venerdì 23 aprile 2021. La seconda edizione del nuovo gioco varietà del popolare conduttore, torna con 6 nuove puntate e tanti ospiti che animeranno Rai 1 fino al 28 maggio. Per la prima puntata di Top Dieci, sono attesi grandi ospiti come Giorgia e Rita Pavone.

Top Dieci come funziona il gioco di Carlo Conti

Top Dieci torna dopo meno di un anno: lo scorso giugno erano infatti state trasmesse le prime quattro puntate di questo nuovo gioco diretto da Carlo Conti, ora pronto a tornare con scenografie più ricche, un gruppo di ballerini e tante altre sorprese.

La formula del gioco dovrebbe restare la stessa: 6 personaggi televisivi divisi in 2 squadre in base a un elemento che li accomuna tra loro, si sfidano su cultura generale, musica, sport, cinema, storia e tv. Da indovinare ci sono 10 elementi di una data classifica incentrata su un tema specifico.

Ogni risposta esatta vale un punto, mentre chi indovina la prima della classifica regala 2 punti alla squadra. Il format è molto popolare anche negli Stati Uniti, spesso utilizzato nei Late Show per mettere uno contro l’altro diversi gruppi di ospiti.

Top Dieci ospiti stasera 23 aprile 2021

La prima edizione di Top Dieci ha visto grandi protagonisti nelle squadre in gara, non è stata da meno anche per gli ospiti del programma, personalità ciò che non partecipano al gioco ma vengono intervistate e condividono curiosità e le proprie personali classifiche.

Per dare un’idea del calibro degli ospiti, nella prima stagione si sono susseguiti Roberto Mancini, Massimo Ranieri, Patty Pravo, Loretta Goggi, Carlo Verdone e Loredana Bertè.

Per il ritorno di Top Dieci, Carlo Conti ha chiamato a sé due grandissime ospiti e protagoniste della musica italiana. Questa sera arriveranno in studio le cantanti Giorgia e Rita Pavone.

Starà a loro condividere le proprie speciali Top 10 e rivedere emozionanti filmati di repertorio.

Top 10 squadre venerdì 23 aprile

Infine, le squadre che si affronteranno per la puntata di Top 10 di venerdì 23 aprile. Per la prima di sei serate in programma, le 2 squadre si chiameranno I Cine Natale e I Goggi. Nella prima squadra torneranno a far coppia i Re dei cinepanettoni, Christian De Sica e Massimo Boldi, e con loro ci sarà anche Nancy Brilli, al loro fianco in Natale in Crociera.

Ad affrontarli, la squadra dei Goggi, guidata ovviamente da Loretta Goggi (che torna così nel programma come concorrente).

Assieme a lei, ci saranno l’attore Cesare Bocci e l’attrice, comica e conduttrice radiofonica Paola Minaccioni.