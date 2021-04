Valeria Marini in lacrime all'Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes: il dramma della madre truffata

Valeria Marini continua ad essere una delle naufraghe più in vista nel corso della corrente edizione de L’Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes. Protagonista dal fin dal primo momento del reality, ora Valeria Marina torna a far parlare di sé ma per il racconto della truffa che ha coinvolto da vicino e in prima persona la madre Gianna.

Valeria Marini in lacrime a Supervivientes

C’è ancora molta sfiducia e molta tristezza nelle parole di Valeria Marini, quelle che ha recentemente speso in quel dell’Isola dei Famosi nei confronti della madre Gianna che sarebbe stata vittima di una gravissima truffa a suo danno dal valore di 300mila euro.

Una storia turpe di investimenti sbagliati e della volontà di qualcuno di farla volutamente cadere nella trappola. Una vicenda che per Valeria Marini ha rappresentato un motivo di vero e proprio scoramento.

Le lacrime della Marini e la truffa da 300mila euro

Ora anche lei voltata alle Honduras per tornare a mettersi in gioco dopo il Grande Fratello Vip, questa volta in Spagna, all’Isola dei Famosi locale – Supervivientes – la vippona dai baci stellari torna sull’argomento. Un lato di sé molto fragile quello che Valeria Marini ha voluto mostrare al pubblico parlando della truffa apertamente, ai microfoni del reality.

Lacrime, quelle scese dai suoi occhi, che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico per la loro umanità. Piano piano anche il pubblico spagnolo sta imparando ad apprezzare la naufraga made in Italy che nei giorni scorsi aveva fatto chiacchierare dopo aver, senza alcuna intenzione, maldestramente gettato scompiglio mangiando e facendo mangiare uova crude che non hanno avuto le migliori conseguenze su di lei e sui naufraghi sull’isola, colpiti tutti da terribili mal di pancia.