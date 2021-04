Oggi sabato 22 aprile 2021 si terrà un’altra estrazione dei numeri che della combinazione vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar.

Estrazione Supernelotto: i dati dell’ultima estrazione

Continua a salire vertiginosamente il montepremi del SuperEnalotto, arrivato a posizionarsi al primo posto delle lotterie di tutta Europa, continuando ad alimentare i sogni di molti giocatori italiani che sfideranno la fortuna. Il Jackpot progressivo del gioco ha ormai superato quota 141 milioni di euro e continuerà a crescere anche nel prossimo concorso dato che non ci sono stati giocatori in grado di centrare la combinazione vincente.

Nel dettaglio nello scorso concorso, quello numero 48 del 2021, non si sono registrati né 6 né 5+1 ma il SuperEnalotto ha comunque regalato ai giocatori 4.854.928,80 euro. Nella tabella sottostante sono riportate tutte le vincite che ci sono state nell’ultimo concorso, riportando quelle che sono avvenute con la sestina vincente, quelle con il numero SuperStar e le vincite istantanee regalate dai terminali di gioco:

SUPERENALOTTO:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 4 Punti 5 50.976,76 € 923 Punti 4 224,55 € 29.986 Punti 3 20,83 € 430.217 Punti 2 5,00 € Le vincite verificate al SuperEnalotto.

SUPERSTAR:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 2 4 Stella 22.455,00 € 123 3 Stella 2.083,00 € 2.049 2 Stella 100,00 € 12.416 1 Stella 10,00 € 24.720 0 Stella 5,00 € L vincite messe a segno con le giocate affiancate dal numero SuperStar.

VINCITE IMMEDIATE:

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 14.727 368.175,00 € Le vincite immediate erogate dai terminali di gioco.

Estrazioni SuperEnalotto: le probabilità di vincita

Come tutte le lotterie anche il SuperEnalotto si caratterizza per la difficoltà di centrare i numeri della combinazione, date le quasi infinite possibilità di composizione della combinazione vincente.

Per questo motivo sono veramente poche le volte in cui i giocatori sono riusciti ad accaparrarsi l’intero montepremi centrando il tanto famigerato 6. Nonostante la nota difficoltà di centrare il primo premio il gioco dà la possibilità di vincere dei premi con 6 categorie di vittoria, partendo da quella più bassa che è il 2.

Nella tabella a seguire puoi controllare le categorie di vincita, le probabilità che hai di centrarle e le quote medie di vincita che riusciresti a portarti a casa centrando il 2, il 3, il 4, il 5, il 5+1 e il 6:

CATEGORIE PROBABILITÀ DI VINCITA QUOTE MEDIE ATTESE 6 1 su 622.614.630 Jackpot 5+1 1 su 103.769.105 311.000 € 5 1 su 1.250.230 32.000 € 4 1 su 11.907 300 € 3 1 su 327 25 € 2 1 su 22 5 € Le probabilità di vincita al SuperEnalotto con relativa vincita media.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.