Oggi sabato 24 aprile 2021 verranno estratti a Roma, Milano e Napoli i numeri delle ruote del Lotto e della ruota Nazionale. Segui le estrazioni a partire dalle ore 20:00 su The Social Post.

Estrazioni Lotto: i dati dell’estrazione di giovedì 22 aprile

Come ogni giovedì anche il 22 aprile 2021 si sono tenute le estrazioni dei numeri del Lotto nelle sedi preposte di Roma, Milano e Napoli a partire dalle ore 20:00. In questa estrazione il numero ritardatario che manca da più estrazioni rimane il 66 sulla ruota Nazionale che rimane in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto. Infatti dopo l’estrazione di giovedì scorso, il capofila degli assenti raggiunge 115 turni di ritardo consecutivi.

Segue il 9 su Venezia, che oggi tocca quota 101 assenze. Chiudono la top five il 24 su Firenze a 94, il 4 su Cagliari a 87 e il 46 sempre sulla ruota di Cagliari a 85 estrazioni consecutive senza riuscire a comparire nel sorteggio delle combinazioni della ruota. Nella tabella seguente il dettaglio completo dei maggiori ritardati sule ruote del Lotto:

Nazionale 66 115 Venezia 9 101 Firenze 24 94 Cagliari 4 87 Cagliari 46 85 Genova 83 83 Nazionale 22 82 Genova 9 81 Nazionale 20 80 Bari 63 79 I ritardatari assoluti delle ruote del Lotto (a sx la ruota; al centro il numero, a dx il numero di estrazioni).

Estrazioni Lotto: le vincite dell’estrazione di giovedì 22 aprile 2021

In questa estrazione la sorte ha regalato delle soddisfazioni ai giocatori che hanno messo a segno delle giocate valide, donando loro delle vincite sparse in tutte le regioni d’Italia. La tabella sottostante riporta tutte le vincite di giovedì 22 aprile 2021 che si sono verificate regione per regione, specificando anche l’ammontare delle vincite riscontrate:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 4,141 189.731,00 € BASILICATA 1,406 48.409,00 € CALABRIA 4,389 178.775,00 € CAMPANIA 15,762 1.214.052,00 € EMILIA ROMAGNA 12,883 558.256,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,952 165.751,00 € LAZIO 14,577 687.353,00 € LIGURIA 6,350 227.668,00 € LOMBARDIA 35,712 1.387.648,00 € MARCHE 4,130 167.671,00 € MOLISE 856 36.445,00 € PIEMONTE 14,533 605.740,00 € PUGLIA 14,651 619.320,00 € SARDEGNA 5,912 275.519,00 € SICILIA 13,798 527.997,00 € TOSCANA 7,483 416.080,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,825 104.350,00 € UMBRIA 2,048 86.982,00 € VALLE D’AOSTA 395 15.302,00 € VENETO 15,147 724.153,00 € Le vincite regione per regione dell’ultima estrazione del Lotto.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.