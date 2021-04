Sabato 20 aprile 2021 continua la caccia alla combinazione vincente del Million Day in grado di donare un premio da 1 milione di euro. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: le categoria di vincita

Ogni giorno il Million Day mette in palio il suo montepremi caratterizzato da una somma costante come primo premio pari a 1 milione di euro. Ogni giorno ed in ogni estrazione il gioco non cambia mai le categorie di vincita ed i premi ad esse legate, ripartendo sempre dalle somme prestabilite. I giocatori che compilano una schedina valida competono tutto per lo stesso montepremi senza che si debba suddividere la somma in caso di vincita con la stessa combinazione.

Dopo aver compilato la propria giocata, che sia direttamente in ricevitoria o attraverso i canali telematici e online appositi, i giocatori prendono parte all’estrazione con i 5 numeri da loro scelti tra quelli che vanno dal numero 1 al numero 55.

Il gioco garantisce vincite a partire da 2 numeri indovinati sui 5 estratti, garantendo la somma di 2 euro. Le combinazioni indovinate premiano chi centra i 2, 3, 4 o 5 numeri scelti. Sebbene il Million Day dia la possibilità di mettere a segno vincite per ingenti somme, fino a 1 milione di euro partendo da solo 1 euro, c’è da tenere sempre bene a mente quali sono le probabilità di indovinare le combinazioni vincenti.

Come riportato dal sito di Lottomatica, le probabilità di uscita dei numeri scelti dal giocatore sono le seguenti:

Probabilità che escano 2 numeri fortunati: 5,6% cioè 1 su 17,7

cioè 1 su 17,7 Probabilità che escano 3 numeri fortunati: 0,4% cioè 1 su 284

cioè 1 su 284 Probabilità che escano 4 numeri fortunati: 0,007% cioè 1 su 13.915

cioè 1 su 13.915 Probabilità che escano 5 numeri fortunati: 0,00003% cioè 1 su 3.478.761

Million Day: le ultime estrazioni

Nelle estrazioni di questa settimana il Million Day è riuscito a premiare un giocatore con la vincita di 1 milione di euro in Puglia.

ll giocatore in questione lunedì 19 aprile 021 è riuscito a diventare il quinto milionario di Aprile aggiudicandosi la vittoria del primo premio. In tutto il Paese sono avvenute altre vincite con le combinazioni di questa settimana che riportiamo nella tabella in basso:

GIOVEDÌ 22/04 12 27 28 29 49 MERCOLEDÌ 21/04 7 27 28 43 54 MARTEDÌ 20/04 4 14 36 39 53 LUNEDÌ 19/04 24 38 40 50 55 DOMENICA 18/04 13 28 41 49 50 SABATO 17/04 2 22 37 51 53 VENERDÌ 16/04 3 15 18 21 23 Le ultime estrazioni del Million Day.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.