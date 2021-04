Dopo l’annuncio della morte di Milva, in tanti si sono riversati sui social per dire addio alla Rossa e alla sua voce che ha fatto la storia della musica italiana. Tanti i nomi che si sono accodati nel ricordarla, da Cristiano Malgioglio ad Alessandro Gassmann, tra attori, cantanti, politici…

Milva è stata ricordata sui social e dalla stampa di Paesi esteri come la Germania e la Grecia , a riprova dell’affetto provato per l’artista immensa.

Il saluto a Milva da parte del mondo della tv e della musica

“Sono troppo triste per esprimere il mio dolore per la perdita di Milva. Un’amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto.

Non so cosa aggiungere… non trovo le parole” ha scritto Cristiano Malgioglio su Twitter, condividendo una sua vecchia foto accanto a Milva.

A lui ha risposto Stefania Orlando, che ha scritto: “Lo dobbiamo soprattutto a te se a Milva è stato assegnato il meritatissimo premio alla carriera dal palcoscenico di Sanremo”, per poi dedicare anche lei un pensiero all’artista: “Milva, grazie per essere passata in questo mondo e averci onorato della tua arte“.

Proprio Stefania Orlando, insieme a Tommaso Zorzi, aveva recentemente omaggiato Milva durante una puntata del Maurizio Costanzo Show.

Malgioglio non è stato l’unico ad esprimere parole commosse di ricordo dedicate a Milva, a lui ha fatto eco Barbara d’Urso, che ha scritto: “Con il suo stile inconfondibile e con la sua voce straordinaria ha scritto pagine indelebili della nostra storia. La sua musica continuerà a regalarci emozioni senza tempo, come lei. Ciao Milva”.

Anche Alessandro Gassmann è stato tra i primi a salutare Milva, l’attore ha postato una foto della Rossa da giovane, scrivendo “Addio Milva”.

Anche il Teatro la Fenice ha voluto omaggiare la grande artista postando un video di una delle sue esibizioni: “Ti ricordiamo così Milva, mentre canti quei piccoli capolavori di Brecht e questo è un estratto de La ballata di chi vuol star bene al mondo”.

Il ricordo del mondo politico

Tra i primi ad esprimere cordoglio per la morte di Milva e vicinanza alla famiglia c’è ANPI, che tramite un tweet ha ricordato la lotta politica della Rossa: “Salutiamo con dolore Milva, grande artista e antifascista” hanno scritto.

“L’Italia piange una delle sue icone più amate, Milva” ha scritto Enrico Letta,

Anche dalla Lega è arrivato un ricordo e un omaggio a Milva: “Un commosso addio a Milva, indimenticabile interprete della canzone italiana”.

